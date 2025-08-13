美關稅衝擊 商總喊組國家隊打團體戰

美國對台灣課徵20%對等關稅，採疊加方式計算，商總昨（13）日對此提出四大建議，呼籲政府應以「國家隊」形式打團體戰，全力填補美國對等關稅下所產生的訂單缺口。

商總理事長許舒博昨日表示，台灣產業以中小微企業為核心，高度依賴外銷訂單的營運結構，關稅勢必對供應鏈造成龐大壓力，商總有鑑於此對政府提出建言。

首先，台灣作為出口導向經濟體，面對美國關稅衝擊，建議以產業別為區分，在政府政策引導，以「國家隊」的形式「打團體戰」。

二，除開拓海外多元多層次市場外，建議政府應擴大舉辦大型國際產業展覽會議，彰顯會展效益，強化歐洲、東南亞等市場鏈結。透過政策補貼，吸引「潛在買家」來台採購優質精品。

三，穩定的貨幣政策，對內可維持國內社會經濟與物價波動，匯率若過度震盪，不利國家整體經濟發展。

四，企業因受美國關稅衝擊，政府雖著手提供企業補貼輔導措施外，繼之影響的是勞工減班、減薪、裁員失業等樣態，恐擴大成為社會安全網問題，建議政府應比照疫情期間或重大災害規格，提出協助企業及勞工之因應方案及相關補貼措施，確保業者和勞工生計。

許舒博表示，今年4月以來，商總持續關注關稅動態及其對產業影響，多次呼籲政府即時提出更多產業支持措施、積極開拓國際市場，讓產業持續保有訂單。