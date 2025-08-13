立法院經濟委員會昨（13）日協商《外國專業人才延攬及僱用法》（攬才專法），朝野取得共識，將力拚本會期三讀。國發會希望藉由修法啟動「國家級獵才」，包含增加數位遊牧彈性、永久居留規定放寬等。

立法院經委會6月底審查攬才專法修正草案，當時最大爭點在於外國特定專才租稅優惠適用的薪資門檻。攬才專法規定，外國特定專才薪資減半課稅適用門檻為年薪300萬元，立委提案，希望降低門檻至200萬元。

當時朝野立委、國發會都贊成，認為有助提升攬才效果。但財政部堅持反對意見，認為有違租稅公平，實際效益也不大，因此當時保留相關條文協商。

經委會昨日協商攬才專法，財政部次長李慶華說明，外國特定專才基本上年薪都超過700萬元，在適用租稅優惠後，平均每件要繳的稅額從195萬降至119萬元，減幅達四成，有效稅率15.4%，極具吸引優勢。

至於年薪200萬元至300萬元級距外專人員，所得稅率僅8.93%，且在沒有租稅優惠下仍願意來台灣工作，顯示租稅不是關鍵因素，如果堅持調降的話可能會讓國內人才租稅失衡，也會影響國內人員觀感，建議維持300萬元門檻。

李慶華表示，攬才專法修法主要希望放寬外籍人士相關工作規定，包含讓數位遊牧族群有更多停留時間，以及放寬有關永久居留、非租稅友善措施等內容，這些規定還算合宜，但涉及租稅優惠門檻，應可再審慎思考。

昨日主持會議的召委、民進黨立委蔡易餘表示，攬才修法本意是吸引更多外國人才，但從財政部數據來看，為避免對國內專業人才不公平，他同意維持政院版條文，國民黨立委陳超明也認同。