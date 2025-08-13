美財長喊話9月降息2碼 台指期夜盤突破24416點

台指期夜盤13日開盤時，在美財長喊話9月降息2碼，美股電子盤全面反彈中，以24,349點、上漲6點開出後，一路震盪走高，最高來到24,423點、率先突破現貨歷史新高24,416點；在晚間9點30分左右，指數在24,418點、上漲約75點附近遊走。

美國財政部長貝森特表示，聯準會利率應該比現在低150~175個基本點，應該更早降息，其中，降息周期可能從9月的降息50個基本點（2碼）開始下，美元指數跌破98大關，美債殖利率持續走跌，比特幣、乙太幣等加密貨幣同步反彈，超微（AMD）、ASML、蘋果、META、博通等科技巨頭盤前股價反彈，道瓊電子盤上漲逾150點，那斯達克、標普電子盤也同步上漲，帶動台指期夜盤突破24,416點，距台指期歷史新高24,449點不到30點。

其中，台積電在夜盤交易9點30分時，多在1,205元，上漲5元附近遊走，電子期上漲近0.3%，半導體期上漲0.04%，中型100期貨指數則下跌0.04%。

台股13日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲211點，收24,370點，其中，外資現貨買超70.9億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少1,732口至33,570口；投信賣超10.8億元，自營商買超28.7億元，三大法合計買超88.8億元。

市場專家建議，就技術面來說，13日台股開高走高、收紅K棒，續創波段新高，短中期均線維持多頭排列，日KD指標維持高檔鈍化，多頭格局或將延續，但成交量能有放大過速疑慮，再加上累積漲幅已大，且台股歷史高點24,416點在即，短線進入震盪機率升高，8月7日擴量長紅棒低點23,717點沒有失守前，多頭格局或將延續。