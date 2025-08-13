8億特別預算建智慧微電網 郭智輝：維持災區基本用電

颱風丹娜絲釀災，經濟部長郭智輝今天表示，政府已於災後復原重建特別預算編列8億元建置智慧微電網，規劃以光電、離岸風電搭配儲能系統，當天災發生導致輸電線毀損，仍可維持超商、村里活動中心及大型宮廟等場所基本用電。

郭智輝今天出席「2025第九屆新能源國際論壇」致詞時強調，綠電已是全球能源發展的主要方向，且沒有綠電就無法參與全球經濟競爭，為此，政府延續能源轉型成果，進一步推動多元綠能以及深度節能，並加強科技儲能、強韌電網等工作，以穩定供電。

郭智輝表示，經濟部不僅要供應足夠電力，還要讓電力具有低碳與價格競爭力。面對未來半導體與AI帶動的用電需求增加，經濟部已有完整規劃，包括發展再生能源、規劃新增燃氣機組，取代老舊的燃煤機組等。

考量再生能源有間歇性，須強化能源儲存與彈性智慧調度管理，郭智輝指出，電網端儲能目前已達1456MW，超越2025年的1000MW目標，下一步將優先推動產業用戶設置表後儲能系統，有效發揮削峰填谷、即時備援、用戶用電管理的功能。

郭智輝提到，颱風丹娜絲造成全台多戶停電，政府在12天內完成復電已是極高成就，但民眾仍期望速度更快，為此，政府已在災後復原重建特別預算中編列8億元，規劃在遠端電力支線建置智慧微電網，以光電、離岸風電搭配儲能系統，未來在天災異變發生，導致輸電線路中段毀損時，就可啟動智慧微電網應急供電。

他會後受訪補充，初步規劃在超商、村里活動中心、大型宮廟設置，除提供照明，也讓民眾可以收發手機或者盥洗。