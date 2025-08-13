颱風楊柳來襲　財部：災區國有地承租人租金減免

因應楊柳颱風來襲可能對台灣部分地區造成災害，財政部國產署今天表示，萬一有災害發生，將協助受災地區的國有土地承租人辦理租金減免及重建家園等措施。

國產署表示，為協助受到颱風丹娜絲災害影響的承租戶儘速重建家園，已責成所屬分署、辦事處，所轄地區如屬公告的受災直轄市、縣（市），主動採行3大措施。

國產署說明，首先，提供出租資料洽請轄區鄉（鎮、市、區）公所提供災歉名冊，及洽災害防救機關查明地上房屋受災情形，據以辦理租金減免事宜。

第二，國產署表示，國有基地承租戶有災後修復地上房屋需要，出租機關即核發土地使用權同意書協助辦理。第三，暫緩辦理災區承租人欠租催繳及占用人使用補償金追收作業。

國產署提醒，國有不動產使用人於颱風季節加強注意孳生源清理工作；國產署並已責成所屬分署、辦事處於颱風季節加強國有非公用空地、空屋巡查及落實孳生源清理工作，避免孳生病媒蚊，降低登革熱傳播風險。