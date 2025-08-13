快訊

楊柳颱風估下午5時出海 氣象署點「這些地區」強風豪雨持續到入夜

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

匯率、關稅衝擊產業 勞動部後續研議失業補助

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
勞動部長洪申翰說明，針對失業勞工，勞動部會再研議相關措施。記者歐芯萌／攝影
勞動部長洪申翰說明，針對失業勞工，勞動部會再研議相關措施。記者歐芯萌／攝影

勞動部13日發布及生效「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」，並公告強化版雇用安定措施溯自2025年8月1日起辦理。勞動部長洪申翰說明，關稅對勞工影響，是階段性情形，除了今天發布的雇用安定措施，勞動部後續會再研議針對失業勞工、待業新鮮人的補助措施。

洪申翰表示，關稅對勞工的影響，會有階段性的狀況，初期可能比較多勞工面臨減班休息（無薪假），倘若匯率、關稅等經濟衝擊再擴大，可能會有人失業。針對失業勞工，除了現有的就業媒合措施，勞動部因應最新的關稅談判狀況，以及產業衝擊動態，正在規劃對勞工擴大協助方案，後續有定案時再向大家報告。

洪申翰提到，針對畢業初入職場的新鮮人，特別有些人是待業狀態，勞動部後續也會再研議相關強化就業方案，等方案完成的時間點近一點，之後再跟大家做比較完整的報告。經濟環境對就業的衝擊會有階段性，勞動部會再依序提出強化或擴大幫助的做法。

此外，美國對等關稅對於農業也有衝擊，像是台南的蘭花出口業、吳郭魚出口業等，台灣往美國出口的數量也很大，但勞動部沒有納入雇用安定措施的補助範圍。洪申翰解釋，勞動部主要針對工業、製造業的部分，農林漁牧業的部分交由農業部做處理。

洪申翰表示，因應關稅衝擊，勞動部這陣子跟工會座談的時候，很多工會提到有關心幾件事：

第一，希望雇用安定措施擴大適用行業範圍。

第二，受衝擊的出口業很多是傳產，以中小企業居多，盼勞動部多以中小企業的角度思考相關因應。

第三，盼勞動部強化保障受衝擊產業的勞工。

第四，很多工會擔心匯率變動問題，這次強化版雇用安定措施擴大範圍至九類別，就有將匯率因素納入考量。

關稅 失業 匯率 美國 職場 勞動部 無薪假 中小企業

延伸閱讀

關稅恐衝擊4.2萬人飯碗 洪申翰：優先協助勞工留職場、不落入失業

因應美國關稅 勞長洪申翰：政院已核定支持勞工安定就業辦法

80歲免評聘外看上路 勞長洪申翰：增加移工優先服務重症家庭

上班時間發臉書聲援大罷免 黃國昌痛批勞動部長洪申翰

相關新聞

颱風楊柳來襲　財部：災區國有地承租人租金減免

因應楊柳颱風來襲可能對台灣部分地區造成災害，財政部國產署今天表示，萬一有災害發生，將協助受災地區的國有土地承租人辦理租金...

匯率、關稅衝擊產業 勞動部後續研議失業補助

勞動部13日發布及生效「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」，並公告強化版雇用安定措施溯自2025年8月1日起辦理。勞動部...

僱用安定措施2.0即日起生效 擴大六業別範圍含105萬人

勞動部長洪申翰13日表示，因應美國對等關稅、新台幣匯率波動或進口關稅政策調整等國際情勢變動衝擊，勞動部今日發布及生效「因...

受關稅、匯率衝擊…勞動部公告9大產業 勞工被減班可領薪資補貼

應戰美國對等關稅、匯率波動、進口關稅調整衝擊，勞動部今發布「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」，同時公告強化版僱用安定措...

攬才專法擴大優稅今協商 維持年薪300萬門檻送院會

行政院先前提出「外國專業人才延攬及僱用法修正」草案，其中針對外國專業人才年薪門檻是否要降至200萬元即可享有租稅優惠仍有...

攬才專法協商簽字 外專人員租稅優惠維持300萬門檻送院會

立法院經濟委員會今協商「外國專業人才延攬及僱用法修正（攬才專法）」草案，聚焦是否讓年薪可折半課稅的優惠門檻，從政院版30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。