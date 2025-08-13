匯率、關稅衝擊產業 勞動部後續研議失業補助

勞動部13日發布及生效「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」，並公告強化版雇用安定措施溯自2025年8月1日起辦理。勞動部長洪申翰說明，關稅對勞工影響，是階段性情形，除了今天發布的雇用安定措施，勞動部後續會再研議針對失業勞工、待業新鮮人的補助措施。

洪申翰表示，關稅對勞工的影響，會有階段性的狀況，初期可能比較多勞工面臨減班休息（無薪假），倘若匯率、關稅等經濟衝擊再擴大，可能會有人失業。針對失業勞工，除了現有的就業媒合措施，勞動部因應最新的關稅談判狀況，以及產業衝擊動態，正在規劃對勞工擴大協助方案，後續有定案時再向大家報告。

洪申翰提到，針對畢業初入職場的新鮮人，特別有些人是待業狀態，勞動部後續也會再研議相關強化就業方案，等方案完成的時間點近一點，之後再跟大家做比較完整的報告。經濟環境對就業的衝擊會有階段性，勞動部會再依序提出強化或擴大幫助的做法。

此外，美國對等關稅對於農業也有衝擊，像是台南的蘭花出口業、吳郭魚出口業等，台灣往美國出口的數量也很大，但勞動部沒有納入雇用安定措施的補助範圍。洪申翰解釋，勞動部主要針對工業、製造業的部分，農林漁牧業的部分交由農業部做處理。

洪申翰表示，因應關稅衝擊，勞動部這陣子跟工會座談的時候，很多工會提到有關心幾件事：