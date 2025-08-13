僱用安定措施2.0即日起生效 擴大六業別範圍含105萬人

勞動部長洪申翰13日表示，因應美國對等關稅、新台幣匯率波動或進口關稅政策調整等國際情勢變動衝擊，勞動部今日發布及生效「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」，並公告強化版僱用安定措施溯自2025年8月1日起辦理，薪資差額補貼得與訓練津貼合併領取。

洪申翰表示，僱用安定措施是減班休息（無薪假）勞工重要的經濟支持之一，勞動部會優先以保障勞工的「工作權益」為前提，盡量避免解雇，讓勞工掉入失業的情境，會盡量協助受衝擊的勞工跟企業維持在職狀態，來降低產業對勞工就業穩定的衝擊。

勞動部指出，「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」是依據「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」授權所訂定，針對受影響勞工，提供包含鼓勵企業及勞工辦理及參加訓練、穩定及促進就業、協助初次尋職青年強化求職準備，及創業協助等措施，以減輕人民負擔、穩定國內就業市場與支持勞工權益。

為了穩定勞工就業以及考量產業受關稅及匯率影響，勞動部也在同日公告強化版僱用安定措施，並溯自2025年8月1日起辦理，至2026年1月31日止。

洪申翰說明，強化版僱用安定措施擴大六類別適用對象，包括「食品及飼品製造業、紡織業、橡膠製品製造業、金屬製品製造業、電力設備及配備製造業、汽車及其零件製造業」，加上原本的三類別「塑膠製品製造業、機械設備製造業、其他運輸工具及其零件製造業，合計九類別。

至於受影響的這九類別，估計有多少人數？勞動部表示，如果從就保投保人數來看，這九個行業加起來是大約105萬人，但並非105萬人全部都會受影響。因此，具體人數必須等強化版僱用安定措施實施後，再視實際情況而定。

洪申翰指出，符合公告業別的受僱勞工，經勞雇雙方協商同意減班休息，且在公告辦理期間內，減班休息起訖期間達30日以上，並由地方勞工行政主管機關列冊通報，可於減班休息日每滿30日之次日起90日內透過台灣就業通線上申辦系統，或向勞動部勞動力發展署所屬各分署提出申請，補貼請領月數最長為六個月。

勞動部補充說明，減班休息統計至7月底，符合強化版僱用安定措施九類別的適用對象，共有2,761人。由於強化版僱用安定措施回溯至8月1日起適用，因此這批勞工若從8月1日起，連續減班休息至8月30日，即可於8月31日提出申請補貼。

洪申翰提到，強化版僱用安定措施除擴大適用對象，也增加補貼額度。依據《就業保險促進就業實施辦法》第12條規定，現行薪資補貼計算方式為：勞工實施減班休息日前1個月至前3個月的平均月投保薪資及實施減班休息後實際協議薪資差額50%，按月發給，每人每月最高可領新台幣8,700元。

為加強保障減班休息勞工穩定就業與生活支持，提升補助額度至薪資差額之70%，每人每月最高可領12,100元。另為鼓勵減班休息勞工參加職業訓練，僱用安定措施之薪資補貼可於減班休息前後薪資差額內與「因應美國對等關稅政策支持減班休息勞工再充電計畫」之訓練津貼合併請領。

洪申翰強調，針對潛在受衝擊的產業勞工，勞動部已經提出許多支持做法，希望把這些勞工盡力留在職場，不致落入失業狀況。後續仍將密集監測各項勞動指標，並視情勢發展，適時推動其他相關協助措施，以全力給予勞工朋友最大的支持。