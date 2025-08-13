快訊

楊柳颱風估下午5時出海 氣象署點「這些地區」強風豪雨持續到入夜

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

受關稅、匯率衝擊…勞動部公告9大產業 勞工被減班可領薪資補貼

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今公告強化版僱用安定措施，擴大適用對象包括「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「橡膠製品製造業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」、「機械設備製造業」、「汽車及其零件製造業」及「其他運輸工具及其零件製造業」。記者葉冠妤/攝影
勞動部今公告強化版僱用安定措施，擴大適用對象包括「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「橡膠製品製造業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」、「機械設備製造業」、「汽車及其零件製造業」及「其他運輸工具及其零件製造業」。記者葉冠妤/攝影

應戰美國對等關稅、匯率波動、進口關稅調整衝擊，勞動部今發布「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」，同時公告強化版僱用安定措施，擴大適用對象包括「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「橡膠製品製造業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」、「機械設備製造業」、「汽車及其零件製造業」及「其他運輸工具及其零件製造業」等9行業勞工，若遭減班休息可請領最高7成的薪資差額補貼。

勞動部長洪申翰坦言，受預期心理影響，關稅確實已帶給產業一些衝擊。勞動部研擬了幾個支持方案，優先避免勞工遭解僱，落入失業情境，今天公布的強化版僱用安定措施，對減班休息勞工會是很重要的經濟支持。

他進一步說明，經參照產業界、工會、目的事業主管機關建議，綜整減班休息數據，這次擴大僱用安定措施適用產業範圍，除原本的機械設備製造業、其他運輸工具及其零件製造業、塑膠製品製造業，再新增納入食品及飼品製造業、紡織業、橡膠製品製造業、金屬製品製造業、電力設備及配備製造業、汽車及其零件製造業，總共9行業的受僱勞工適用，這9行業就保人數約105萬人，但並非這105萬人都會受衝擊。

除擴大適用產業，也提高薪資差額補貼額度至7成，勞工每月最高可領1萬2100元。洪申翰還說，這次也增加不同措施相互配合，過去僱用安定薪資補貼、再充電參訓津貼只能擇一請領，這次開放併領，但合計不能超過原有薪資；實施效力也回溯自8月1日起辦理，凡8月起遭減班休息的勞工都適用。

勞動部表示，僱用安定辦理期間自2025年8月1日至2026年1月31日。符合公告業別的受僱勞工(包括全時勞工，或有固定工作日（時）數的部分工時勞工)，經勞雇雙方協商同意減班休息，減班休息起訖期間達30日以上，並由地方勞工行政主管機關列冊通報，可於減班休息日每滿30日的次日90天內透過台灣就業通線上申辦，或向勞動部勞動力發展署所屬各分署申請，補貼請領月數最長6個月。

洪申翰強調，衝擊將有不同階段，初期可能是減班休息，後續才會有失業狀況，勞動部的支持方案會因應動態變化依序公布。

薪資 勞動部 洪申翰

