經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院先前提出「外國專業人才延攬及僱用法修正」草案，其中針對外國專業人才年薪門檻是否要降至200萬元即可享有租稅優惠仍有爭議，13日立法院經濟委員會協商，會中財政部次長李慶華指出，院版提案條文第22條已有足夠優惠，且還能保障本國人才，故建議按照院版即可。經討論朝野立委也表贊同。民進黨籍召委蔡易餘宣布，該修法草案就照協商結論通過，後續送交院會二讀。

經濟委員會於6月底審查攬才專法修正草案，其中為強化國際人才吸引力，與行政院版本相較，有三大項修正。第一，原本超過年薪300萬元部分可折半課稅的優惠，調降至200萬元，希望擴大租稅誘因，此條文討論最為熱烈。

蔡易餘先前提出，要將外國特定專才薪資減半課稅適用門檻由300萬元調降至200萬元，朝野立委都持贊成意見，國發會也贊成將租稅優惠門檻下修。然財政部賦稅署堅持，第22條外國特定人才租稅優惠是「超國民待遇」，本國人不能適用，必須考量衡平性。

經濟委員會今召集協商，對攬才專法修正草案第22條討論，李慶華表示，修法是希望放寬外籍人士相關工作規定，包含讓數位遊牧族群有更多停留時間，以及放寬有關永久居留、非租稅友善措施等內容。這些規定還算合宜，但其中有關年薪資所得超過300萬元要調降至200萬元可再思考，因為目前外專人員基本上年薪資所得平均都超過700萬元，在適用租稅優惠後，平均每件要繳的稅額都從195萬下降至119萬元，減幅高達四成，有效稅率15.4%，極具吸引優勢。

此外，李慶華也提到，至於年薪200萬元至300萬元級距外專人員，所得稅率僅8.93%，且在沒有租稅優惠下仍願意來台灣工作，顯示租稅不是關鍵因素，如果堅持調降的話可能會讓國內人才租稅失衡，也會影響國內人員觀感，建議維持院版提案條文。

隨後，蔡易餘表示，本來是希望能吸引更多外國人才，不過從財政部數據來看確實如此，為避免對國內專業人才不公平，他也同意維持院版提案條文，國民黨立委陳超明也表認同。蔡易餘宣布，今日協商「外國專業人才延攬及僱用法」修正草案第22條照院版條文通過，其它條文則照先前審查內容，後續送交院會討論。

年薪 蔡易餘 李慶華

颱風楊柳來襲　財部：災區國有地承租人租金減免

因應楊柳颱風來襲可能對台灣部分地區造成災害，財政部國產署今天表示，萬一有災害發生，將協助受災地區的國有土地承租人辦理租金...

匯率、關稅衝擊產業 勞動部後續研議失業補助

勞動部13日發布及生效「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」，並公告強化版雇用安定措施溯自2025年8月1日起辦理。勞動部...

僱用安定措施2.0即日起生效 擴大六業別範圍含105萬人

勞動部長洪申翰13日表示，因應美國對等關稅、新台幣匯率波動或進口關稅政策調整等國際情勢變動衝擊，勞動部今日發布及生效「因...

受關稅、匯率衝擊…勞動部公告9大產業 勞工被減班可領薪資補貼

應戰美國對等關稅、匯率波動、進口關稅調整衝擊，勞動部今發布「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」，同時公告強化版僱用安定措...

攬才專法擴大優稅今協商 維持年薪300萬門檻送院會

行政院先前提出「外國專業人才延攬及僱用法修正」草案，其中針對外國專業人才年薪門檻是否要降至200萬元即可享有租稅優惠仍有...

攬才專法協商簽字 外專人員租稅優惠維持300萬門檻送院會

立法院經濟委員會今協商「外國專業人才延攬及僱用法修正（攬才專法）」草案，聚焦是否讓年薪可折半課稅的優惠門檻，從政院版30...

