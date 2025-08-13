指示中鋼讓利惹怒工會 經長：只是爭取團購材料優惠

快訊

中央社／ 台北13日電

經濟部長郭智輝日前提出中鋼讓利給中下游業者，作為關稅衝擊因應措施之一，遭中鋼企業工會抨擊無視公司治理。郭智輝今天澄清，他只是請金屬中心出面協助100家中小企業團購材料，以利取得較優惠的中盤價而已。

郭智輝11日於「美國加徵關稅對車輛零組件產業影響座談會」提出6大因應對策，包含集中採購原物料，由經濟部出面協助中鋼降低生產成本，進而讓利給中下游業者。

中鋼集團企業工會12日怒批郭智輝無視公司治理，並嚴正要求經濟部別再強壓中鋼配合政府政策，而是應該提出具體方案協助中鋼全力推動鋼鐵產業的健康發展，否則不排除北上抗爭。

郭智輝今天出席「2025第九屆新能源國際論壇」，會後接受媒體訪問時解釋，業者使用材料來自中鋼，規模較小公司例如螺絲、扣件業的購買量較少，但家數多，因此請金屬中心除技術輔導外，也協助團購材料。

他進一步說，請中鋼讓利的意思是，共有100家，每1家買3噸，就有300到400噸需求，中鋼可給中盤價格，讓利給業者，但不破壞銷售架構，對中鋼來說可穩住客戶，小公司也可節省5%成本，也就是將過去電商團購作法用在供應鏈，協助中小企業更具成本優勢。

談到關稅衝擊與因應，郭智輝表示，經濟部全力幫助國內中小微企業加強競爭力，包含本月位於德州的投資貿易服務中心將成立，接著會建立在其他州；另也在討論透過投資美國通路方式與稅的減免，協助台廠進入美國消費市場。

內閣改組聲浪不斷，郭智輝頻遭藍白點名第一個下台，對此，郭智輝認為，改組問題不該問他，「我是經濟部長，接受任務，一定要把工作做好」。

