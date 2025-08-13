攬才專法協商簽字 外專人員租稅優惠維持300萬門檻送院會

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
為吸引國際人才，行政院推動「外國專業人才延攬及僱用法」修正草案。圖為下班的外籍白領人士。 圖／聯合報系資料照片
立法院經濟委員會今協商「外國專業人才延攬及僱用法修正（攬才專法）」草案，聚焦是否讓年薪可折半課稅的優惠門檻，從政院版300萬元調降至200萬元。財政部認為，院版提案條文第22條已有足夠優惠，且還能保障本國人才；朝野立委也表贊同。民進黨籍召委蔡易餘宣布，該修法草案就照協商結論通過，後續送交院會二讀。

經濟委員會於6月底審查攬才專法修正草案，針對外國特定專業人士留才租稅誘因，在朝野立委聯手下，將政院版本超過年薪300萬元部分可折半課稅的優惠，調降至200萬元，財政部賦稅署官員以須考量公平性與衡平性表達疑慮，最後修法草案雖完成初審，但全案送交院會協商。

經濟委員會今召集協商，對攬才專法修正草案第22條討論，財政部政務次長李慶華表示，提修法是希望放寬外籍人士相關工作規定，包含讓數位遊牧族群有更多停留時間，以及放寬有關永久居留、非租稅友善措施等內容。

李慶華說明，這些規定尚屬合宜，所以其中有關年薪資所得超過300萬元要調降至200萬元可再思考，因為目前外專人員基本上年薪資所得平均都超過700萬元，在適用租稅優惠後，平均每件要繳的稅額都從195萬下降至119萬元，減幅高達四成，有效稅率15.4%，極具吸引優勢。

李慶華分析，至於年薪200萬元至300萬元級距外專人員，所得稅率僅8.93%，且在沒有租稅優惠下仍願意來台灣工作，顯示租稅不是關鍵因素，但調降的話可能會讓國內人才租稅失衡，也影響國內人員觀感，建議維持院版提案條文。

今日主持會議的蔡易餘表示，本來是希望能吸引更多外國人才，不過從財政部數據來看確實如此，為避免對國內專業人才不公平，他也同意維持院版提案條文，國民黨立委陳超明也表認同。蔡易餘宣布，今日協商「外國專業人才延攬及僱用法」修正草案第22條照院版條文通過，其它條文則照先前審查內容，後續送交院會討論。

財政部次長李慶華。圖／本報資料照片
財政 李慶華 蔡易餘

