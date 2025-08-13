快訊

楊柳颱風襲南投！信義鄉中午急令停班停課 暴風圈直逼中南部

苗栗建臺高中錯報學生考科 考分會：20人完成分發、5人上國立大學

13日交通整理包／中颱楊柳直撲！雙鐵捷運、航班、國道客運異動一覽

聽新聞
0:00 / 0:00

對等關稅衝擊 工總建議緩徵碳費 環境部：碳費制度如期上路

聯合報／ 李柏澔／台北即時報導
環境部表示，透過擴大高碳洩漏風險事業適用對象、補助獎勵低碳投資，協助產業轉型升級等作法，以維持碳費徵收對象的國際競爭力。圖／聯合報系資料照片
環境部表示，透過擴大高碳洩漏風險事業適用對象、補助獎勵低碳投資，協助產業轉型升級等作法，以維持碳費徵收對象的國際競爭力。圖／聯合報系資料照片

面對美國對等關稅的影響，工總提出因應關稅衝擊建議緩徵碳費的訴求。環境部表示，近期歐洲與亞洲領導國家並未調整淨零目標，將透過擴大高碳洩漏風險事業適用對象、補助獎勵低碳投資，協助產業轉型升級等作法，以維持碳費徵收對象的國際競爭力，我國碳費制度也將如期上路。

環境部表示，美國對等關稅政策主要影響的產業，包含工具機、水五金、扣件、汽機車零組件等，其中將近9成為中小企業，經過環境部以2024年的排放量資料分析464廠碳費徵收對象，涉及工具機的事業有1廠、涉及汽機車零組件的事業有2廠、無扣件業，至於中小企業則有7廠。

環境部說，碳費收費辦法規定，徵收對象如屬高碳洩漏風險事業，只要提出自主減量計畫經審查通過，其收費排放量即可享有0.2的係數折扣。

高碳洩漏風險事業的認定，環境部表示，除了原先規畫參考國際上針對行業別通案的認定標準外，環境部也將評估事業如有營業毛利不佳、碳費占毛利比達一定程度以上、受關稅衝擊影響導致出口成本增加一定比例、或是面對國際商品傾銷風險等情形，可以透過逐年申請取得適用資格，避免碳費課徵弱化產業國際競爭力。

此外，環境部表示，目前已有超過9成的碳費徵收對象提出自主減量計畫的申請或登記，以適用每公噸50元或100元的優惠費率，環境部正同經濟部積極辦理自主減量計畫的審查作業，也將與經濟部合作規劃專案補助，包括製程改善、能源效率提升及低碳燃料替代等減碳措施，以及相關技術研發，積極協助企業低碳轉型，符合國際綠色供應鏈要求。

環境部說，碳定價制度是帶動我國企業綠色成長及轉型的重要工具之一，為了協助產業度過關稅政策危機，事業如營利狀況不佳或受國際經貿政策影響，只要提出自主減量計畫經審查通過，即可申請碳費收費排放量的折扣。此外，環境部將與經濟部合作，補助獎勵產業轉型升級。

關稅 台美關係

延伸閱讀

台美關稅「20％+N」 陸國台辦批：未談先跪、打左臉送右臉

關稅談判持續中 郭智輝：提升產業競爭力是最大籌碼

關稅不是最痛！電子五哥最怕的事 下半年會發生嗎？

美關稅疊加 侯友宜轟中央：不要口號、擠壓式說明

相關新聞

對等關稅衝擊 工總建議緩徵碳費 環境部：碳費制度如期上路

面對美國對等關稅的影響，工總提出因應關稅衝擊建議緩徵碳費的訴求。環境部表示，近期歐洲與亞洲領導國家並未調整淨零目標，將透...

對等關稅後工商團體紛紛發聲 商總再提四建議

美國對台加徵對等關稅後，工商團體紛紛跳出發聲，商總今日再提出四點建議，理事長許舒博表示，今年4月以來，商總持續關注關稅動...

美國對等關稅衝擊產業 商總提四大建議 籲政府組「國家隊」打團體戰

美國政府對我國加徵20%「對等關稅」及其疊加計算後將造成產業衝擊，商總理事長許舒博13日表示，台灣產業主體以中小微企業為...

光陽董座柯俊斌喊話：補助企業國際展覧費用成快速拿訂單金鑰

美國對等關稅推出後對國內機械產業造成重創，光陽董事長柯俊斌建言，「授人以魚不如授人以漁」補助企業國際展覽會費用，勢必成為...

半導體關稅100%「乍看完了」...川普留後門！謝金河：選錯方向會付大代價

川普開啓的下一個大局！

台灣機車市場轉冷！三陽龍頭地位穩 光陽如何追趕致勝

相較於過去的熱絡，台灣機車市場今年表現相對冷清，但機車龍頭三陽7月的市占率率高達46%，也是今年1月46.6%以來的次高，龍頭地位愈趨穩固。在此同時，追趕者光陽的市占率卻逐月下滑，競逐乏力，而行銷手法也只剩下促銷，接下來要如何調整體質？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。