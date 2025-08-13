對等關稅衝擊 工總建議緩徵碳費 環境部：碳費制度如期上路

面對美國對等關稅的影響，工總提出因應關稅衝擊建議緩徵碳費的訴求。環境部表示，近期歐洲與亞洲領導國家並未調整淨零目標，將透過擴大高碳洩漏風險事業適用對象、補助獎勵低碳投資，協助產業轉型升級等作法，以維持碳費徵收對象的國際競爭力，我國碳費制度也將如期上路。

環境部表示，美國對等關稅政策主要影響的產業，包含工具機、水五金、扣件、汽機車零組件等，其中將近9成為中小企業，經過環境部以2024年的排放量資料分析464廠碳費徵收對象，涉及工具機的事業有1廠、涉及汽機車零組件的事業有2廠、無扣件業，至於中小企業則有7廠。

環境部說，碳費收費辦法規定，徵收對象如屬高碳洩漏風險事業，只要提出自主減量計畫經審查通過，其收費排放量即可享有0.2的係數折扣。

高碳洩漏風險事業的認定，環境部表示，除了原先規畫參考國際上針對行業別通案的認定標準外，環境部也將評估事業如有營業毛利不佳、碳費占毛利比達一定程度以上、受關稅衝擊影響導致出口成本增加一定比例、或是面對國際商品傾銷風險等情形，可以透過逐年申請取得適用資格，避免碳費課徵弱化產業國際競爭力。

此外，環境部表示，目前已有超過9成的碳費徵收對象提出自主減量計畫的申請或登記，以適用每公噸50元或100元的優惠費率，環境部正同經濟部積極辦理自主減量計畫的審查作業，也將與經濟部合作規劃專案補助，包括製程改善、能源效率提升及低碳燃料替代等減碳措施，以及相關技術研發，積極協助企業低碳轉型，符合國際綠色供應鏈要求。

環境部說，碳定價制度是帶動我國企業綠色成長及轉型的重要工具之一，為了協助產業度過關稅政策危機，事業如營利狀況不佳或受國際經貿政策影響，只要提出自主減量計畫經審查通過，即可申請碳費收費排放量的折扣。此外，環境部將與經濟部合作，補助獎勵產業轉型升級。