勞動部直聘中心 協助順利接續聘僱移工

許多家庭仰賴移工協助照顧長輩，也有雇主聘僱移工從事製造業、營造業、農業等工作，受限於時間有限及不熟悉各項規定，不少雇主選擇委託仲介公司辦理，其實自行聘僱移工也非常簡單。勞動部設立「直接聘僱聯合服務中心」（簡稱直聘中心），從諮詢到申請、管理、媒合與雙語翻譯等多元服務，讓民眾省時、省力又安心。

勞動部表示，目前我國聘僱外籍移工採「雙軌制度」，也就是說，雇主除了透過仲介公司申辦外，也可以選擇「自行辦理」。但對大部分雇主來說，第一次自己辦理聘僱移工，不知從何著手。其實只要有明確的指引與協助，聘僱移工並沒有想像中困難。

為此，勞動部特別成立直聘中心，目的就是協助沒有委託仲介的雇主處理所有聘僱流程，包括：聘僱諮詢與法規說明、案件申請與資料準備、聘後管理與提醒服務、雙語翻譯與通譯協助、媒合移工與轉換雇主等。無論您是製造業者、農林牧或養殖漁業、或是需要照顧年長者的家庭類雇主，只要有聘僱需求，都能透過直聘中心獲得客製化的協助。

勞動部舉例，62歲的莊先生過去聘僱外籍家庭看護工時，都是委託仲介公司協助辦理，直到這次想接續聘僱一位越南籍看護工時，才知道原來有直聘中心可以提供協助，讓他省下一筆仲介費用。

由於莊先生是第一次自己處理聘僱流程，對於相關法規和申辦步驟也不熟悉，莊先生表示，一開始也有些不安，經過他打電話向直聘中心諮詢，後來更親自到現場瞭解流程。讓他驚喜的是，中心的服務人員不僅講解清楚、態度親切，還會主動提醒應備文件和辦理時程。

從首次諮詢到順利提出申請，在一週內就完成了，超出莊先生的預期。莊先生表示，如果雇主有時間自己辦，其實直聘非常方便，還能省下仲介費，中心也會主動通知後續注意事項，有問題也能直接問專人，整個過程很順利，他真的很推薦。這次經驗，讓他對政府的服務有了新的認識，也鼓勵更多雇主勇敢嘗試自行辦理。

勞動部指出，雇主提出移工聘僱許可案件申請時，直聘中心除了製作申請書表填寫範例供雇主參閱外，也可以在雇主出具授權書後，由服務人員提供代填代登服務，也就是申請書表全由服務人員代為填寫，雇主僅需提供相關應備文件、檢視資料正確性及簽名即可。

如經由「外國人直接聘僱申請案件網路線上申辦系統」採線上申辦，也可在雇主登入申辦系統後，由服務人員代為線上登錄資訊及完成送件。雇主在完成聘僱後，相關聘後管理應辦事項，直聘中心也會以電話、簡訊及電子郵件主動通知提醒雇主，讓民眾不會錯過任何重要時程。

勞動部持續優化直聘中心的服務內容，朝向更多元便捷的方向努力。未來也將持續辦理說明會、拓展服務據點，擴大服務範圍，讓每一位想自行聘僱的雇主，都能輕鬆上手、無後顧之憂。