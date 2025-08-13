關稅談判持續中 郭智輝：提升產業競爭力是最大籌碼

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

面對對等關稅的衝擊，經濟部長郭智輝13日指出，經濟部正與業者密切溝通，協助中小微企業在製造、價值鏈整合、IT與物流等八大構面強化實力，同時推動「以大帶小」的供應鏈上下游整合，本月成立德州貿易服務中心，並規劃於其他州陸續設點，目的是協助中小企業更快打入海外市場、落地經營，並藉由與業者討論制定可行的出口策略，讓他們能在國際市場中站穩腳步。

郭智輝今日出席今週刊舉辦的新能源論壇，致詞後接受媒體訪問時指出，針對美國依據《貿易擴張法》第232條對台加徵關稅的措施，談判小組已成功將關稅由32%降至暫定的20%，這是相當不易的成果。至於汽車關稅是否有機會進一步降至零，郭坦言，目前雙方仍在密集磋商，談判小組正全力爭取最佳結果。

郭智輝強調，232條款談判並非一蹴可幾，美方會隨時根據情勢提出新條件與變數，因此我方必須持續蒐集各產業的需求與可行對策，提供談判小組作為籌碼與談判依據。「我們的責任是讓談判小組充分掌握產業的實際狀況，這樣才能談出對產業最有利、具有競爭力的條件。」

除了關稅爭取，郭智輝也強調，產業自身競爭力同樣是關鍵。經濟部正與業者密切溝通，協助中小微企業在製造、價值鏈整合、IT與物流等八大構面強化實力，同時推動「以大帶小」的供應鏈上下游整合，依各產業需求提供量身定製的競爭力提升方案。他表示，「如果我們的自我競爭力提升了，不論外部環境如何變化，都能保持優勢。」

為了拓展市場與支援出口，經濟部將在本月成立德州貿易服務中心，並規劃於其他州陸續設點，目的是協助中小企業更快打入海外市場、落地經營，並藉由與業者討論制定可行的出口策略，讓他們能在國際市場中站穩腳步。

在因訂單減少導致無薪假的情況下，經濟部與勞動部也展開合作，推動產業AI應用的技能培訓，已開設54條試煉線，讓受影響員工學習AI應用與智慧製造技術，以提升長期職場競爭力。

針對外界關心的232條款調查結果，郭智輝表示，美國並不會一次性釋出完整條件，而是利用動態談判的方式逐步施壓並交換利益，因此必須每天與產業對話，隨時更新談判策略。他指出，台灣在資通訊、智慧製造與智慧服務等領域具備優勢，這些產業對美國同樣具有價值，應善用此優勢作為談判籌碼。

郭智輝強調，232條款的挑戰在於變數多且談判時間長，唯有政府與產業同心協力，將關稅爭取與產業升級並行，才能確保台灣在國際貿易談判中爭取到最大利益。

此外，針對近日立法院備詢中提及敦親睦鄰費對於核三支持度的相關論述，郭智輝表示，此為社會科學研究中的變數探討，並非偏頗任何一方。他指出，在調查過程中需釐清若無補助是否會影響支持比例，這是一種純粹學術的研究方法。然而，他也認為地方政府的不同回應是基於各自的思考角度，並尊重多元意見。

對等關稅衝擊 工總建議緩徵碳費 環境部：碳費制度如期上路

面對美國對等關稅的影響，工總提出因應關稅衝擊建議緩徵碳費的訴求。環境部表示，近期歐洲與亞洲領導國家並未調整淨零目標，將透...

對等關稅後工商團體紛紛發聲 商總再提四建議

美國對台加徵對等關稅後，工商團體紛紛跳出發聲，商總今日再提出四點建議，理事長許舒博表示，今年4月以來，商總持續關注關稅動...

美國對等關稅衝擊產業 商總提四大建議 籲政府組「國家隊」打團體戰

美國政府對我國加徵20%「對等關稅」及其疊加計算後將造成產業衝擊，商總理事長許舒博13日表示，台灣產業主體以中小微企業為...

光陽董座柯俊斌喊話：補助企業國際展覧費用成快速拿訂單金鑰

美國對等關稅推出後對國內機械產業造成重創，光陽董事長柯俊斌建言，「授人以魚不如授人以漁」補助企業國際展覽會費用，勢必成為...

半導體關稅100%「乍看完了」...川普留後門！謝金河：選錯方向會付大代價

川普開啓的下一個大局！

台灣機車市場轉冷！三陽龍頭地位穩 光陽如何追趕致勝

相較於過去的熱絡，台灣機車市場今年表現相對冷清，但機車龍頭三陽7月的市占率率高達46%，也是今年1月46.6%以來的次高，龍頭地位愈趨穩固。在此同時，追趕者光陽的市占率卻逐月下滑，競逐乏力，而行銷手法也只剩下促銷，接下來要如何調整體質？

