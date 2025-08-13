拿掉核三敦親睦鄰費？經長：只是提討論方向叫失言嗎

快訊

中央社／ 台北13日電

藍委昨天質詢稱恆春半島4鄉鎮75%居民同意核三延役，經濟部長郭智輝回應「把敦親睦鄰費拿掉，看他們要不要支持？」引發關注。他今天表示，從社會科學研究角度，若拿掉應變數，意即無補助，是否仍獲70%支持，只是提出這樣的討論方向，「這叫做失言嗎？」

核三重啟公投23日投票，國民黨立委蘇清泉昨天在立院質詢關切核三廠議題，稱恆春半島4鄉鎮同意核三延役有75%。經濟部長郭智輝回答，「把敦親睦鄰費拿掉，看他們要不要支持？」屏東縣長周春米昨天深夜臉書發文直指「郭智輝部長你錯了」，這從來不是特權與好處，「請郭部長將心比心，謙卑以對！」

周春米說，郭智輝或許不了解地方睦鄰經費的緣由與目的，卻憑一己觀點輕下定論，傷害了恆春半島居民與政府多年來建立的信任關係；40年前，核三的設置，從來沒有問過在地的意見，40年後，核三終於退役，藍白卻強行闖關，先是修核管法，再企圖用全民公投來壓迫，屏東人怎麼能沉默。

郭智輝今天出席「2025第九屆新能源國際論壇」，會後接受媒體訪問表示，大家對此研究命題有不同看法，作為社會科學研究老師，必須探討變數關係，立委提到有70%居民支持，「但對此命題我非常不以為然」，若調查時拿掉應變數，變成沒有補助，是否仍舊是70%支持，「我只是提出這樣的討論方向」。

至於周春米的反映，郭智輝表示，周春米可能也不知他在提的是社會科學研究方法的論述，她可能就社會學方法思考並回應，兩邊研究方向不太一樣。

媒體詢問失言有無要道歉，郭智輝回應，「你認為這是失言嗎？你認為我們在做社會調查、問卷調查時，把應變數拿出再調查，這叫做失言嗎？」

媒體追問，民眾黨立委黃國昌批評他是垃圾部長應即刻下台，是否要提告。郭智輝表示，每一個人對議題都有不同看法，就像他曾說過「橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同」，大家對一個命題看法、角度、觀點不同，「他要批評我是垃圾，這是他的角度，我不認為是這樣，也不一定要回應這個問題」。

社會科 經濟部

