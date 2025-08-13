設宴歡迎拉脫維亞國會訪問團 林佳龍：歐洲與印太和平密不可分

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍12日中午於外交部設宴，歡迎拉脫維亞國會友台小組主席齊翠蓮（Ingrīda Circene）率領的國會訪問團一行八人到訪。林佳龍表示，齊翠蓮議員睽違十年再次訪台，期盼未來雙方能更頻繁互訪交流，持續深化台灣與拉脫維亞的友誼與合作。

林佳龍指出，拉脫維亞與愛沙尼亞、立陶宛同為「波羅的海三國」，冷戰時期曾同樣遭受蘇聯侵略，被囚禁於共產世界的鐵幕之中，歷經多年民主運動的努力，於 1990 年後相繼恢復獨立。這段從威權走向民主的歷程與台灣經驗相呼應，也讓跨越歐亞大陸兩端的台灣與拉脫維亞，在情感上產生深刻共鳴與連結。

林佳龍提到，齊翠蓮致詞時特別回顧這段歷史，並指出俄烏戰爭的爆發更加凸顯威權勢力擴張的嚴峻威脅。也因此，台拉兩國的合作領域，已從過去的醫療衛生、社會福利，延伸至國家安全與國防產業，並期待雙方在高科技與人工智慧領域持續深化合作。

林佳龍呼應齊翠蓮的看法指出，威權勢力在歐亞大陸展現擴張野心，凸顯歐洲與印太和平安全密不可分。台灣與拉脫維亞同樣面臨鄰國軍事威脅、認知作戰與假訊息攻擊，盼雙方攜手合作，共同強化全社會防衛韌性，捍衛以規則為基礎的國際秩序。

林佳龍並感謝拉脫維亞連續三年在世界衛生大會為台灣仗義執言，公開支持台灣參與國際組織；同時感謝齊翠蓮擔任國會友台小組主席，以實際行動展現對台灣的堅定支持。林佳龍表示，本次訪團中有七位首次訪台的國會議員，相信此次交流將為台拉關係奠定更加穩固的基礎。

