光陽董座柯俊斌喊話：補助企業國際展覧費用成快速拿訂單金鑰

美國對等關稅推出後對國內機械產業造成重創，光陽董事長柯俊斌建言，「授人以魚不如授人以漁」補助企業國際展覽會費用，勢必成為企業面臨關稅戰突圍最快速拓銷多元市場方法，透過各種全球型的展覽，讓海外見證國內企業的競爭力，進一步拿下訂單。

柯俊斌為國內產業發聲，懇請政策多支持企業分散風險，開拓多元市場讓國內產業找到新藍海，協助企業參加國內外展覽會，讓台商媒合新代理及新代工客戶，是快速拿到訂單度最好的方法。

光陽曾經連續22年蟬聯國內機車銷售總冠軍的紀錄，像光陽從多年來已經是外銷拓展相當有規模的企業，光陽曾經代工過BMW三顆引擎，一顆是越野車，一顆是速克達，一顆是i3的發電機引擎及摩托車的引擎零件，這些代工都可以間接帶動國內的機械產業供應鏈一起成長。

柯俊斌說，光陽外銷超過100多國，大部分都是展場洽談出來的，根據多年的拓展外銷市場經驗，發現透過各種國際大型的展覽會開拓新市場效果最好，國內企業可以透過展覽跟需要代理及新代工客戶接觸到，不過海外拓銷的費用相當大，許多中、小型企業在參展時常會遇到經費上的困難，所以建議政府能給予更多的補助，讓國內企業的研發實力被全球看見。

政府面對對等關稅衝擊，希望台商能開拓新市場，柯俊斌不諱言的指出，相信國內的企業都想憑著一己之力在海外市場站穩腳步；然而開拓市場不易，並不是台灣企業沒有競爭力，關鍵在於缺少機會跟國外買家接觸，各種參展費用偏高造成企業會漏失拓銷海外市場商機。

柯俊斌進一步指出， 海外市場開拓的必要費用項目繁雜，首先，最重要的展覽館的場地租金、裝潢、車輛包裝運送、廣告片拍攝、展期的工作人員、CF播放及雜費、總公司人員出差交通、住宿、生活費。

其次，新市場的認證費用，例如歐洲的產品認證，必須經「認證公司」發証。第三，開發國家的簽證、醫療保險。例如中南美洲、非洲、中東、東歐地區都是台灣必須爭取的市場。第四，代工新客戶的拜訪洽談合作費用，例如法律合約諮詢、出差相關費用。

這些費用成為阻礙國內中、小企業全球跑透透的沉重負荷，期許政策在「提升產業競爭力研發轉型支持－產業聯盟」申請當中，能增加須在國際重要展覽補助，支持企業開拓新巿場。