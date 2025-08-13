對等關稅後工商團體紛紛發聲 商總再提四建議

美國對台加徵對等關稅後，工商團體紛紛跳出發聲，商總今日再提出四點建議，理事長許舒博表示，今年4月以來，商總持續關注關稅動態及其對我國產業的影響，也多次呼籲政府即時提出更多的產業支持措施、積極開拓國際市場，降低產業界的衝擊，讓產業持續保有訂單，維繫生存空間。

商總表示，台灣的產業經濟主體係以中小微企業為核心，高度依賴外銷訂單之營運結構，關稅勢必對產業供應鏈造成龐大壓力，同時牽動就業市場，直接影響百姓生活。

對此，商總提出四點建議，第一，台灣作為出口導向經濟體，面對美國關稅衝擊，建議應以產業別為區分，在政府政策引導下，以「國家隊」的形式「打團體戰」，由政府部門、產業公協會為引領，透過政府的政策資源挹注，除美國市場外，積極尋找多元替代市場，全力填補美國對等關稅下所產生的訂單缺口。

第二，除開拓海外多元多層次市場外，建議政府應擴大舉辦大型的國際產業展覽會議，彰顯會展效益，強化歐洲、東南亞等市場之鏈結。透過政策補貼，吸引「潛在買家」來台採購台灣優質精品，一方面降低國際客戶與本地業者的溝通與交易成本，並鼓勵國際買家對接產業國家隊；另一方面則可以活絡內需產業、促進觀光周邊產業。

第三，穩定的貨幣政策，對內可以維持國內社會經濟與物價波動，對外貿易依存度高的台灣而言，匯率過度震盪，不利國家整體經濟發展。過去幾個月，出口外銷業者同時面對匯率及關稅壓力，生存空間被嚴重擠壓，產業界期盼穩定的匯率，唯有更周全、更穩健的貨幣政策及匯率，才能成為業者面對關稅衝擊的緩衝。

第四，企業因受美國關稅衝擊，政府雖著手提供企業之補貼輔導措施外，繼之影響的是勞工減班、減薪、裁員失業等樣態，恐擴大成為社會安全網的問題，建議政府應比照疫情期間或重大災害之規格，提出協助企業及勞工之因應方案及相關補貼措施，以確保業者和勞工生計。

商總表示，充分理解談判團隊的努力，誠摯盼望後續談判能有所突破，盡可能降低對我國產業及勞工的傷害，也相信台灣企業具有高度韌性，當前產業界面對新的重大挑戰，政府必須與民間攜手，以更具戰略之眼光因應國際經貿格局變化，讓產業與政府站在一起，共同維護台灣的出口命脈與競爭力。