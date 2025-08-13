陳冲：台灣處於貿易談判「尷尬」局面 缺乏談判人才恐成長期隱憂

美國對台採20%疊加關稅衝擊台灣產業發展！前行政院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲12日指出，面對全球貿易格局變化與川普關稅新挑戰，台灣正陷入一個「合縱不易、連橫無門」的尷尬局面，不僅缺乏可依託的國際合作架構，更面臨談判人才不足的長期挑戰。

陳冲指出，美國在經貿政策上不樂見他國形成合縱結盟，更傾向維持「連橫」的單線合作模式。對台灣而言，由於政治與國際現實因素，推動合縱策略困難重重，也鮮少有國家願意與台灣在連橫模式下進行深入合作。

陳冲直言，台灣目前的重要困境在於缺乏談判經驗與人才，長期因欠缺國際經貿談判機會，導致專業人力流失，現有團隊亦難在缺乏實戰的環境中提升能力。建議政府應主動透過與其他國家的雙邊自由貿易協定，或參與小型多邊協議，創造談判與實務演練的機會。 小型多邊協議如貿易協會，不僅能促進國際交流、累積人脈，更能建立建設性合作關係與實戰經驗。

在談判策略方面，陳冲強調，成功的前提是理解對方真正的意圖。例如，若美方的談判評估指標是以出超或入超占GDP的比例為主，標準設定簡單，則有助於加快談判進程。談判團隊若能與對方建立私人交情並加強溝通，可更深入掌握對方的策略與心理，而這些細膩的談判經驗並非教科書所能提供，必須透過實際接觸累積。

針對川普對台灣的貿易順差強烈不滿，陳冲分析，這源自川普「簡單邏輯」的政治判斷，即將貿易順差視為一種「罪惡」。然而，從經濟學角度，貿易順差是基於比較利益原則的正常現象，低成本生產的商品能讓出口國與進口國雙方受益，並非單純「佔便宜」或「沒有付出」。儘管如此，美國選民普遍接受將貿易順差視為負面的觀點，顯示在地緣經濟學上，必須重新審視這種政治與經濟落差的現象。

在台美經貿關係上，陳冲指出，美國的終極目標是改善其貿易逆差，並認為台灣對美貿易出超過多，應縮小雙邊的貿易逆差。這不僅是一場「give and take」談判，更是一場結論導向的施壓，即美方認定台灣賺取的利益過多，必須做出調整。

陳沖認為，台灣的經濟模式以全球市場為導向，且在特定市場具備明顯比較利益，因此長期維持對部分國家的貿易順差幾乎是必然結果。如果美國以「結果論」要求縮小逆差，台灣在結構上難以滿足，勢必承受巨大的談判與政策壓力。

陳冲提醒，台灣必須正視自身在國際談判上的弱勢，從人才培養、經驗累積到策略調整，全面提升競爭力，才能在變化莫測的國際經貿環境中掌握更多主動權。