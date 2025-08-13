彌補收支差短 明年度總預算 將舉債3400億

行政院近期展開明年度中央政府總預算編列，據了解，明年總預算將編列歲入約二點七兆元，歲出約三兆元，但受新版「財政收支劃分法」分掉中央政府財源影響，將舉債約三千四百億元填補收支短差；此外，證交稅預計編列二三九一億元，結束兩年來高度成長，轉為負成長百分之九點二。

行政院會預計廿一日拍板明年度總預算案，行政院長卓榮泰昨受訪指出，各部會正全力緊盯編定的明年度中央政府總預算，但受到財劃法影響，會出現極大的財政空缺，只好依照財政的方式，以舉債方式來加以因應，因此明年會面臨一個比較高額舉債的中央政府總預算編製結果。

據了解，卓榮泰日前召集相關單位開會，預估明年度的總預算規模，大約是歲入二點七兆元、歲出約三兆元；其中預計九月掛牌上路的運動部將編列超過兩百億元。

值得注意的是，新版財劃法上路衝擊中央政府的財源，據悉，明年中央政府將舉債三千四百億元左右，對比今年的舉借債務額度七○六億元，大幅增加三點八倍。

此外，已連續兩年創新高的證交稅部分，據了解，明年證交稅預算編列二三九一億元，和今年的預算編列數二六三五億元，減幅達百分之九點二。

這是否意味的政府預期明年股市熱度將減緩，知情人士說，除了對等關稅的影響外，明年的國定假日也增加，導致交易日減少，種種因素下來才會推估這個數字。