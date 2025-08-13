快訊

楊柳颱風持續增強「14縣市納陸警範圍」今天影響最鉅、4地慎防大豪雨

聽新聞
0:00 / 0:00

彌補收支差短 明年度總預算 將舉債3400億

聯合報／ 記者余弦妙黃婉婷／台北報導

行政院近期展開明年度中央政府總預算編列，據了解，明年總預算將編列歲入約二點七兆元，歲出約三兆元，但受新版「財政收支劃分法」分掉中央政府財源影響，將舉債約三千四百億元填補收支短差；此外，證交稅預計編列二三九一億元，結束兩年來高度成長，轉為負成長百分之九點二。

行政院會預計廿一日拍板明年度總預算案，行政院長卓榮泰昨受訪指出，各部會正全力緊盯編定的明年度中央政府總預算，但受到財劃法影響，會出現極大的財政空缺，只好依照財政的方式，以舉債方式來加以因應，因此明年會面臨一個比較高額舉債的中央政府總預算編製結果。

據了解，卓榮泰日前召集相關單位開會，預估明年度的總預算規模，大約是歲入二點七兆元、歲出約三兆元；其中預計九月掛牌上路的運動部將編列超過兩百億元。

值得注意的是，新版財劃法上路衝擊中央政府的財源，據悉，明年中央政府將舉債三千四百億元左右，對比今年的舉借債務額度七○六億元，大幅增加三點八倍。

此外，已連續兩年創新高的證交稅部分，據了解，明年證交稅預算編列二三九一億元，和今年的預算編列數二六三五億元，減幅達百分之九點二。

這是否意味的政府預期明年股市熱度將減緩，知情人士說，除了對等關稅的影響外，明年的國定假日也增加，導致交易日減少，種種因素下來才會推估這個數字。

總預算 行政院

延伸閱讀

林岱樺爭取普發一萬 卓榮泰：努力配合力拚9月底前發放

林岱樺呼籲普發1萬元...卓榮泰：法制化完成後 9月底不可能

卓榮泰專報沒立委在場...韓國瑜動怒：太不像話 非常不禮貌

卓榮泰：風災重建資源分配 盼達成最廣泛最實際照顧

相關新聞

油價跌 美7月CPI升勢溫和！市場預期聯準會9月降息

美國七月核心消費者物價指數（ＣＰＩ）月升幅及年升幅持續增溫，主因服務類價格加速上升，顯示關稅升高對通膨的影響逐漸發酵，但...

彌補收支差短 明年度總預算 將舉債3400億

行政院近期展開明年度中央政府總預算編列，據了解，明年總預算將編列歲入約二點七兆元，歲出約三兆元，但受新版「財政收支劃分法...

能否連5年超徵遇挑戰！川普對等關稅衝擊 官員：今年稅收恐受壓抑

記者賴昭穎、邱琮皓／台北報導

航空城住宅徵收爭議 內政部：東隆凱悅社區暫不納入範圍

內政部都市計畫委員會12日審議「變更桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫」，針對是否將東隆凱悅社區納入區段徵收範圍，決議...

協助產業因應美對等關稅 財政部金融支持措施受理申請

因應美國關稅政策及國際情勢變化，總統於8月1日公布「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，全力讓「國家經濟穩...

從台幣升值到高關稅 台灣將複製日本「失落30年」？網憂：亡國感更重了

近日，有網友在Dcard上發文，質疑台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。