能否連5年超徵遇挑戰！川普對等關稅衝擊 官員：今年稅收恐受壓抑

財政部昨公布最新稅收統計，今年前七月稅收較去年同期減少四九○億元、減幅百分之二點一。今年稅收狀況欠佳，是否從過去幾年的超徵轉為短徵引發關注，財政部官員指出，受美國關稅政策影響，今年整體稅收可能會受到壓抑，外在不確定因素非常多，仍須持續觀察未來證交稅、營所稅暫繳的狀況。

前七月稅收 較去年衰退

全國稅收自一一○年起連續四年超徵（稅收實徵數超過預算數），去年超徵金額更高達五二八三億元，累計四年超徵一兆八七○七億元，在野黨因此提出還稅於民、普發現金的主張，不過，今年受到美國發起關稅戰等因素衝擊，稅收能否連五年超徵面臨挑戰，如果未來五個月稅收不如預期，甚至可能出現近五年首次短徵。

財政部統計處昨公布七月稅收，今年前七月稅收二兆三○二一億元，較去年同期衰退百分之二點一；此外，前七月的稅收占累計分配預算數的百分之九十三點八，相較於去年同期的百分之一○九點六，差距近十六個百分點。

財政部統計處副處長劉訓蓉指出，七月稅收八七六八億元，年增三點一倍，主因所得稅報繳期限延長至六月底，稅款集中七月入帳。不過，因美國對等關稅協商結果未定、台灣汽車關稅減讓政策未明的情況下，七月證交稅年減百分之廿四點一、連五黑，車市也持續觀望，關稅、貨物稅呈現雙位數年減，其中車輛類貨物稅創近兩年半以來的最大減幅。

劉訓蓉表示，前七月的稅收與去年同期相比，以證交稅減少三五二億元、減幅百分之廿點一；營所稅減少二四一億元、減幅百分之三點六；貨物稅減少一二四億元、減幅百分之十二點八較多；至於綜所稅則增加三一四億元。

至於今年稅收是否短徵？劉訓蓉說，營所稅結算申報自繳稅款增加，去年上市櫃淨利成長有助於稅收，但近期投資、消費、購屋信心轉趨保守，所以證交稅、貨物稅、房市相關稅收減少，以及未來因應美國對等關稅衝擊，政府實施營所稅等稅收分期繳納，這些因素交互影響之下，今年整體稅收受到壓制，但外在不確定因素仍多，還是要持續觀察未來證交稅、營所稅暫繳的實徵狀況。賦稅署官員也坦言，當初預算編列時，「關稅政策是沒有考量進去」。

各稅目方面，七月證交稅二三九億元，年減百分之廿四點一，連續五個月負成長。劉訓蓉說，七月台股隨著美國關稅協議台股隨著美國的關稅協議漸趨明朗、輝達Ｈ２０晶片獲准銷路、台積電法說會釋出利多、加上美國總統川普持續宣布與日韓等國達成關稅協議等因素激勵，大盤逐步走高，即便七月下旬因為台美關稅的傳聞紛擾而下跌，但隔日就隨即回漲，指數已經是連漲三個月的走勢。累計一至七月證交稅收一三九四億元，受高基期影響，年減百分之廿點一。