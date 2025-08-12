廣達 GB300 9月出貨、ASIC 伺服器2026年發酵 量子運算兩主流都壓寶

快訊

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導

廣達（2382）電腦AI伺服器新品齊發，更預告加速布局量子運算未來。

廣達預告GB300機櫃將於9月開始生產，7～8月因為部分客戶伺服器進入轉換期，9月之後逐月成長，透過GB200累積的學習曲線，對GB300導入將有幫助，但因為GB300單價比較高，毛利率會稀釋，預期本季毛利率數據將比第2季下滑。

由於供應方對GB300的回饋訊息良好，廣達樂觀認為試產到量產過程會比GB200更順更穩，許多客戶也因此調整專案計畫，快速遷移到新一代伺服器上，利用其高密度運算優勢拉高資本支出報酬率，不過廣達也強調，不是所有客戶都轉向GB300，原本的GB200訂單並沒有消失，因為仍有新客戶鎖定，故兩平台出貨量都將成長。

廣達資深副總楊俊烈也強調，全年仍維持3位數百分比的伺服器營收成長目標，他透露過去因研發資源限制，較少ASIC業務，但今年經過準備並擴張研發人力，已經接到ASIC新客戶，該訂單已落袋並預計2026年出貨。

廣達也宣布投資Quantian Inc. 5,000萬美元，這是一家專注於量子運算技術的美國公司，採用「離子阱＋量子電荷耦合元件（QCCD）」架構，具備全互連（all-to-all）特性，使每個量子位之間都可直接建立連結，提高運算效率與穩定性。使系統更容易擴展且運算更精準，該團隊正朝商用應用邁進。

廣達表示，透過與產業先鋒的早期合作，期望在量子運算商業潛力不斷增長的同時，抓住新興機會以實現廣達的伺服器願景。

而廣達今年初也投資美國量子電腦新創Rigetti，該團隊以超導量子技術設計模組化量子電腦系統，廣達目標5年將投資1億美元，目前在量子運算發展初期，超導體技術仍被看好發展較領先，因為擴張算力較容易，但相對離子阱則錯誤率高一點，但顯然廣達採取多方技術同步灑網，避免掛一漏萬。

廣達指出，AI伺服器在第2季度有20%年成長率表現，而第3季度也預期維持相同增速，其中因GB300機櫃單價更高，如NVL72機會出貨量拉高，且NVL32出貨量也翻倍，使得AI伺服器占伺服器整體營收比重從上半年6成往第3季度7成發展，全年樂觀預估平均在7成以上，此番談話也被法人推測，第4季度AI伺服器出貨佔比會朝8成靠攏。

為美國關稅準備，廣達也拉大墨西哥跟北美製造能量，墨西哥本來純是車用及部分筆電生產基地，但現在也將包含AI伺服器製造，且是L6以上機架組裝業務。

