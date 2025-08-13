快訊

工總急催祭紓困三箭

經濟日報／ 記者謝柏宏林政鋒余弦妙／台北、高雄報導

工總昨（12）日表示，美國關稅將對台灣多項產業造成衝擊，有工具機重要廠商說是「產業40多年來處境最慘烈的一次」。工總呼籲政府，祭出凍漲電價、緩徵碳費、擴大紓困等三箭救產業。

台灣輸美對等關稅採疊加方式計算，我方正積極與美方洽商，盼能爭取不疊加。中經院長連賢明昨日分析，川普是前所未見的美國總統，川普關稅有如「好市多」，要買得先交入會費。

連賢明指出，投資、市場開放、採購及防洗產地是川普最重視的項目，川普也只重視能否帶給美國利益，因此台灣如果真的想談到好稅率，應善用台灣半導體產業優勢與美國AI發展合作。

至於投資美國額度，連賢明表示，日本與南韓喊出要大量投資美國，但外界也還在觀望日韓是否真的落實，台灣談判團隊相對採取較保守謹慎態度。

工總指出，包括資通訊部分產品、扣件、水五金、手工具、模具、汽機車零組件、塑膠製品、工具機等將遭受衝擊，而這些產業超過九成為中小企，因為家數眾多，就業人口也對台灣經濟有很多貢獻，因此更需外界關切。

