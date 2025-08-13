明年舉債金額估3,400億
行政院近日展開2026年中央政府總預算編列，據悉，明年總預算將編列歲入約2.7兆，歲出約3兆，估將舉債3,400億元填補差短。值得注意的是，歲入當中，明年編列證交稅預算數2,391億元，結束連兩年高度成長，轉為負成長9.2％。
證交稅主要反映出股市交投情形，編列預算數減少，一定程度反映出政府對明年台股看法，明年台股動能恐將受到景氣牽制。
證交稅預算編制，已經在2024、2025年連續兩年創新高，今年預算數為2,635億元，明年初步編列2,391億元，呈現負成長。知情人士透露，主要有兩大原因，除了美國關稅政策造成景氣不確定性，明年國定假日增加，導致交易日減少也是原因之一。
另外，明年將舉債3,400億左右，對比2025年度舉借債務額度706億元，大幅增加3.8倍。
