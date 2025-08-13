明年舉債金額估3,400億

相較於過去的熱絡，台灣機車市場今年表現相對冷清，但機車龍頭三陽7月的市占率率高達46%，也是今年1月46.6%以來的次高，龍頭地位愈趨穩固。在此同時，追趕者光陽的市占率卻逐月下滑，競逐乏力，而行銷手法也只剩下促銷，接下來要如何調整體質？

2025-08-13 06:00