卓揆鬆口…普發1萬定調 暗示內閣將改組

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
行政院長卓榮泰。記者曾學仁／攝影
普發萬元現金將實現，行政院長卓榮泰昨（12）日首度鬆口表示，要趕在10月底前發放有困難，但政院會努力在特別條例修正跟預算編列後，訂定可執行時間，希望在8月會期完成法制化。

卓榮泰昨日赴立法院專案報告並備詢，多位立委關注普發現金。國民黨立委楊瓊瓔質詢時關切，普發現金7月11日三讀通過韌性特別條例，8月1日賴清德總統已公告，卓榮泰表示，立院修訂的法律，一旦總統公告就會生效。

卓榮泰表示，制定特別條例過程中，立院大幅增加歲出，沒有來徵詢行政院，這違反憲法的預算法條規定；但賴總統公告之後，現在他想的是，希望行政院跟立法院，兩院尋求一個解決憲政紛爭的方式，朝這個方式進行。

卓榮泰表示，普發現金讓行政必須舉債，來完成這個法律。但現在他認為，即使舉債，如果國人這麼期待，立院有這麼要求，總統也已經公布，可以舉債，但一定要合乎憲法的程序。另外媒體公布民調，政府滿意度寫新低，外界關注，賴政府是否將進行內閣改組，卓榮泰表示，這幾個月以來的政治現象會深刻檢討，政府也會在必要時對重要人事做應該有的處理。外界預期，內閣改組時間點將落在核三公投、即8月23日後。


