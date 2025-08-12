受美關稅影響排碳大戶 環境部初估約10廠首受衝擊

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

美國對等關稅政策主要衝擊的產業，包含工具機、水五金、扣件、汽機車零組件等，其中將近九成為中小企業。環境部以113年的排放量資料分析464廠碳費徵收對象，涉及工具機的事業有1廠、涉及汽機車零組件的事業有2廠、無扣件業，至於中小企業則有7廠。

針對工總提出因應關稅衝擊建議緩徵碳費的訴求，環境部表示，近期歐洲與亞洲領導國家均重申淨零轉型的目標，尤其面對氣候變遷下的極端天氣，並未調整淨零目標，而全球綠色科技轉型的腳步並未放緩，來自供應鏈的減碳壓力也持續上升。從今年度產業提出的自主減量計畫均可看出減碳的動力相當強。碳費制度的確有利於企業內部碳定價及綠色轉型，我國碳費制度將如期上路以協助我國產業積極轉型。

即便如此，環境部面對關稅政策對整體產業可能帶來的衝擊，亦積極提出兩大措施挺產業，以維持碳費徵收對象的國際競爭力，包括「擴大高碳洩漏風險事業適用對象，納入個案衝擊考量」，碳費收費辦法規定，徵收對象如屬高碳洩漏風險事業，只要提出自主減量計畫經審查通過，其收費排放量即可享有0.2的係數折扣。高碳洩漏風險事業的認定，除了原先規劃參考國際上針對行業別通案的認定標準外，環境部也將評估事業如有營業毛利不佳、碳費占毛利比達一定程度以上、受關稅衝擊影響導致出口成本增加一定比例、或是面對國際商品傾銷風險等情形，可以透過逐年申請取得適用資格，避免碳費課徵弱化產業國際競爭力。

「補助獎勵低碳投資，協助產業轉型升級」目前已有超過九成的碳費徵收對象提出自主減量計畫的申請或登記，以適用每公噸50元或100元的優惠費率，環境部正偕同經濟部積極辦理自主減量計畫的審查作業，也將與經濟部合作規劃專案補助，包括製程改善、能源效率提升及低碳燃料替代等減碳措施，以及相關技術研發，積極協助企業低碳轉型，符合國際綠色供應鏈要求。

環境部最後補充，碳定價制度是帶動我國企業綠色成長及轉型的重要工具之一。為了協助產業度過關稅政策危機，事業如營利狀況不佳或受國際經貿政策影響，只要提出自主減量計畫經審查通過，即可申請碳費收費排放量的折扣。此外，環境部將與經濟部合作，補助獎勵產業轉型升級，在穩健推動碳費的同時，確保臺灣產業在全球淨零與綠色科技競賽中持續保有優勢。

