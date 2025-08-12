國發會：千億基金助攻創新 軍工等3主題投資研議中

總統賴清德在「國家希望工程」政策願景當中，提到希望打造「創新創業雨林生態系」。國發會副主委高仙桂表示，國發基金將透過十大百億基金，運用主題式投資帶領產業發展，目前已有7大基金，接下來還會成立大健康、運動與軍工的百億基金。

高仙桂今天出席「2025台灣創投年會」，並以「創業投資驅動台灣產業新熱潮」為題發表演講。

高仙桂表示，新創發展過程中，資金是很重要的一環，為了讓台灣發展為創新創業雨林，打造資金沃土是很重要的事；政府正規劃成立企業創投（CorporateVenture Capital，簡稱CVC）聯盟，預計結合創投公會資源，鏈結國內重要CVC或企業，包含緯創、鴻海、台灣大哥大等，並尋求擴大企業投資新創的具體作法。

高仙桂指出，國發基金將匡列千億資金，以十大百億基金的方式，助攻產業發展，這也是AI新十大建設的重點之一。

政府拋出AI新十大建設計畫，盼鞏固台灣在關鍵技術領域的領先地位，並匯聚新創與AI人才，讓台灣成為全球創新生態的樞紐。

高仙桂說明，國發基金將與不同部會合作，匡列10個百億基金，挹注創新創業；其中中小企業、策略性製造、策略性服務與文化創意4主題已經運作，今年並新增3主題，分別是數發部的AI新創、國科會的智慧機器人，以及環境部的綠色成長基金。

另外，高仙桂透露，接下來會陸續成立大健康、運動，以及軍工的百億基金。

高仙桂說明，十大百億基金是採主題性投資的形式，好處是擴大鏈結策略性投資人，而且政府部會可以跳脫過去著重監督、管理的思維，轉向扶植產業發展。

高仙桂並表示，AI未來一定會推展到百工百業，希望十大百億基金能支持AI趨動的創新創業；唯有將台灣打造為人工智慧島，才能在這詭譎多變的時代，確保台灣的國力與競爭力。