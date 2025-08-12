國發會：千億基金助攻創新 軍工等3主題投資研議中

快訊

中央社／ 台北12日電

總統賴清德在「國家希望工程」政策願景當中，提到希望打造「創新創業雨林生態系」。國發會副主委高仙桂表示，國發基金將透過十大百億基金，運用主題式投資帶領產業發展，目前已有7大基金，接下來還會成立大健康、運動與軍工的百億基金。

高仙桂今天出席「2025台灣創投年會」，並以「創業投資驅動台灣產業新熱潮」為題發表演講。

高仙桂表示，新創發展過程中，資金是很重要的一環，為了讓台灣發展為創新創業雨林，打造資金沃土是很重要的事；政府正規劃成立企業創投（CorporateVenture Capital，簡稱CVC）聯盟，預計結合創投公會資源，鏈結國內重要CVC或企業，包含緯創、鴻海、台灣大哥大等，並尋求擴大企業投資新創的具體作法。

高仙桂指出，國發基金將匡列千億資金，以十大百億基金的方式，助攻產業發展，這也是AI新十大建設的重點之一。

政府拋出AI新十大建設計畫，盼鞏固台灣在關鍵技術領域的領先地位，並匯聚新創與AI人才，讓台灣成為全球創新生態的樞紐。

高仙桂說明，國發基金將與不同部會合作，匡列10個百億基金，挹注創新創業；其中中小企業、策略性製造、策略性服務與文化創意4主題已經運作，今年並新增3主題，分別是數發部的AI新創、國科會的智慧機器人，以及環境部的綠色成長基金。

另外，高仙桂透露，接下來會陸續成立大健康、運動，以及軍工的百億基金。

高仙桂說明，十大百億基金是採主題性投資的形式，好處是擴大鏈結策略性投資人，而且政府部會可以跳脫過去著重監督、管理的思維，轉向扶植產業發展。

高仙桂並表示，AI未來一定會推展到百工百業，希望十大百億基金能支持AI趨動的創新創業；唯有將台灣打造為人工智慧島，才能在這詭譎多變的時代，確保台灣的國力與競爭力。

AI 高仙桂

相關新聞

航空城住宅徵收爭議 內政部：東隆凱悅社區暫不納入範圍

內政部都市計畫委員會12日審議「變更桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫」，針對是否將東隆凱悅社區納入區段徵收範圍，決議...

協助產業因應美對等關稅 財政部金融支持措施受理申請

因應美國關稅政策及國際情勢變化，總統於8月1日公布「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，全力讓「國家經濟穩...

從台幣升值到高關稅 台灣將複製日本「失落30年」？網憂：亡國感更重了

近日，有網友在Dcard上發文，質疑台灣...

獨／光電開發涉優良農地 寶樹、寶亞、寶隆3案遭環境部退回

經濟部於今年7月23日轉送寶樹、寶亞及寶隆等三家能源公司，申請於屏東縣內埔鄉台灣農林股份有限公司屏東老埤農場範圍內的光電...

德拉瓦州以外新選擇！KPMG曝德州靠兩大優勢崛起

美國總統川普祭出對等關稅後，全球企業加速布局美國市場，台商赴美設立公司的地點選擇正出現變化。專家分析，長年被譽為「世界公...

獲終身成就獎 許勝雄：感覺自己似乎變得更老

金仁寶集團總裁許勝雄今天出席台灣創業投資年會，會前接受媒體的訪問，針對台灣產業即將面對的20%關稅，許勝雄指出，台灣希望...

