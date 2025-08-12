證交所持續深化創新板價值 獲府院正面積極肯定

繼7月15日行政院卓榮泰院長宣布「亞洲資產管理中心」持續推動政策，重點之一為持續鬆綁法規，打造臺灣成為「亞洲那斯達克」，賴清德總統12日出席2025台灣創投年會活動，致詞時再次強調臺灣證券交易所透過「臺灣創新板」，全力打造「亞洲的那斯達克」，2025年起取消合格投資人限制，已大幅提升市場流動性，並期待未來兩年能有超過40家企業在創新板掛牌上市，讓企業在創新板上適度取得資金。

創投公會理事長邱德成致詞時也對證交所2025年推出創新板2.0，持續優化資本市場，使台灣成為亞洲創新樞紐，落實亞洲科技創新島的願景予以正面肯定。

證交所董事長林修銘則應邀參與當日「資本共創：台灣投資新航海」與談環節，與創投公會邱德成、櫃買中心董事長簡立忠及中華電信總經理林榮賜等各界代表，共同探討新創企業在成長的階段，該如何藉由資本市場，加速企業成長動能。

林修銘在與談中表示創新板歡迎來自「前瞻新經濟」產業，「願意且有能力改變」，已經或規劃布局國際的創新企業申請創新板上市，也希望透過持續鬆綁法規，打造更具國際競爭力的資本市場，使台灣成為優質創新企業亞洲掛牌首選平台。而證交所作為台灣重要的資本平台，提供完整的服務與工具，上市前或上市後皆歡迎企業多加利用，與證交所攜手成長。此外，在10月即將登場的「2025台灣周活動」，證交所也將聯手資本市場各單位首度舉辦「亞洲創新盃」競賽，企圖吸引來自亞洲地區的新創團隊登場展現實力，同時亦邀請孵化器、加速器、創投、與法人參與，共築臺灣資本市場的創新生態系。

台灣具備高科技產業優勢及成熟的資本市場，證交所將持續推動國際優質創新與科技企業來臺發展，而自2021年推出的臺灣創新板，正為落實此願景的核心板塊，未來將配合政策持續鬆綁相關制度，積極推動創新板「打造亞洲創新聚落」的目標。