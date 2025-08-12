航空城住宅徵收爭議 內政部：東隆凱悅社區暫不納入範圍

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
桃園東隆凱悅社區日前前往交通部抗議，盼盡快納入徵收。記者曾原信／攝影
內政部都市計畫委員會12日審議「變更桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫」，針對是否將東隆凱悅社區納入區段徵收範圍，決議在未取得居民一致共識前，維持現行計畫不納入，並請交通部持續與社區溝通。

內政部國土署說明，東隆凱悅社區原本就在區段徵收範圍內，但早期曾由居民連署要求剔除，交通部也同意排除，然而，航空城計畫進入開發階段後，部分居民又希望重新納入徵收。

國土署指出，由於該社區為集合式住宅，涉及多數所有權人權益，委員會決議須兼顧居民意願與機場發展效益，因此請交通部在取得共識後，再依程序送內政部都委會審議。

針對居民關切的道路保留、原台4線道路規劃、受教育權、淹水疑慮、航空噪音及生活安全品質等問題，國土署則表示，已經要求交通部將意見納入紀錄，並在後續工程施作前提早公告並妥善說明，確保居民權益。

另外，本次會議也審查通過桃園國際機場園區範圍內第一種住宅區納入區段徵收的變更案，確定依修正後的計畫書與圖面辦理。

