快訊

沈慶京坐輪椅出庭感謝法官裁准交保 直呼「我害了柯文哲」

有機會放颱風假？楊柳颱風直逼台灣 「7縣市」明日達停班課標準

邀卓榮泰專報竟「立委席空蕩蕩」 韓國瑜動怒：太不像話

財政部金融支持措施7日起開始受理 助產業因應美國關稅衝擊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

美國自8月7日起對台灣輸美商品加徵暫時性關稅稅率20%，財政部透過中國輸出入銀行辦理二項金融支持措施，於同日起全面受理申請。

財政部金融支持措施，包括「貿易融資利息減碼（收）」及「輸出保險費用減免」二項措施，其中「貿易融資利息減碼（收）」部分，適用對象係具備出口美國外銷實績或其關連產業廠商，其票、債信及營運情形正常，對美國出口實績或營業額衰退達一定條件，其貿易融資貸款年利率減碼1%，每家廠商利息減收上限100萬元；並加碼協助中小企業，年利率減碼1.5%，每家廠商利息減收上限達120萬元。

另「輸出保險費用減免」部分，適用對象係具備出口美國外銷實績或其關連產業之廠商，或受美國關稅影響之廠商，提供輸出保險費用減免，包括徵信費與保險費最低以1折計收，協助廠商運用輸出保險機制降低貿易風險，積極開發新客戶、新市場，減少對單一地區依賴，強化布局全球的競爭力。

財政部說明，金融支持措施係為協助廠商強化出口競爭力，減輕資金成本及降低貿易風險，確保台灣廠商在全球市場競爭優勢。相關金融支持措施業公布於財政部網頁專區，歡迎各界查詢，符合資格廠商可向提供貿易融資之往來金融機構洽詢與申請，中國輸出入銀行提供0800-819-688專線諮詢服務，並於該行網站提供相關資料及已簽約之承貸金融機構名單，供各界參考運用。

美國 保險 關稅 財政部

延伸閱讀

【重磅快評】鄭麗君遲來的80分鐘記者會 說清楚了什麼？

僑委會因應關稅衝擊 海外信保基金開辦30萬美元紓困

對等關稅衝擊 工總籲凍漲電價緩徵碳費等救急3箭

批對等關稅密室談判 羅智強：民進黨當年多反服貿 現就多黑箱

相關新聞

從台幣升值到高關稅 台灣將複製日本「失落30年」？網憂：亡國感更重了

近日，有網友在Dcard上發文，質疑台灣...

獨／光電開發涉優良農地 寶樹、寶亞、寶隆3案遭環境部退回

經濟部於今年7月23日轉送寶樹、寶亞及寶隆等三家能源公司，申請於屏東縣內埔鄉台灣農林股份有限公司屏東老埤農場範圍內的光電...

航空城住宅徵收爭議 內政部：東隆凱悅社區暫不納入範圍

內政部都市計畫委員會12日審議「變更桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫」，針對是否將東隆凱悅社區納入區段徵收範圍，決議...

協助產業因應美對等關稅 財政部金融支持措施受理申請

因應美國關稅政策及國際情勢變化，總統於8月1日公布「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，全力讓「國家經濟穩...

德拉瓦州以外新選擇！KPMG曝德州靠兩大優勢崛起

美國總統川普祭出對等關稅後，全球企業加速布局美國市場，台商赴美設立公司的地點選擇正出現變化。專家分析，長年被譽為「世界公...

獲終身成就獎 許勝雄：感覺自己似乎變得更老

金仁寶集團總裁許勝雄今天出席台灣創業投資年會，會前接受媒體的訪問，針對台灣產業即將面對的20%關稅，許勝雄指出，台灣希望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。