從台幣升值到高關稅 台灣將複製日本「失落30年」？網憂：亡國感更重了

近日，有網友在Dcard上發文，質疑台灣是否會步上日本「失落的三十年」。文中指出，日圓升值導致日本出口壓力大，與近期台幣升值對台灣出口的影響相似。此外，美國當年轉向扶植台韓記憶體產業，造成日本半導體製程外流，如今也出現台灣晶片製程外流的現象。

原PO還指出，美國曾對日本記憶體產業課重稅，引發產業瓦解，現今美國對台灣也祭出高達20%的關稅，甚至連政府都有鼓勵產業外移的傾向。原PO還在文末感嘆，「之前很多人在Threads上，洗文亡國感很重，現在關稅打下去，亡國感才更重吧」。

貼文一出引發廣大網友熱議，「我覺得會（步入日本失落30年），大家只是目前無法想像」、「台灣早就沒救了，低所得、高房價、高物價，破爛的司法與教育體系」、「台灣不是只剩晶片業，其它都在走下坡？失落應該是永久了」、「這國家早就沒救了，虛假的人均3萬多美金，但國民收入中位數是台幣4萬」。

但也有網友有不同想法，「不太可能，日本當時是狂降息，人為製造出經濟泡沫」、「不會，日本泡沫破裂是一連串財政失誤造成的」、「人家日本能30年，那是他們原本夠有錢又沒有空轉，我們只會變成菲律賓或墨西哥」。