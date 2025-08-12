快訊

沈慶京坐輪椅出庭感謝法官裁准交保 直呼「我害了柯文哲」

有機會放颱風假？楊柳颱風直逼台灣 「7縣市」明日達停班課標準

邀卓榮泰專報竟「立委席空蕩蕩」 韓國瑜動怒：太不像話

從台幣升值到高關稅 台灣將複製日本「失落30年」？網憂：亡國感更重了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友質疑台灣是否會步上日本「失落的三十年」。示意圖／Ingimage
網友質疑台灣是否會步上日本「失落的三十年」。示意圖／Ingimage

近日，有網友在Dcard上發文，質疑台灣是否會步上日本「失落的三十年」。文中指出，日圓升值導致日本出口壓力大，與近期台幣升值對台灣出口的影響相似。此外，美國當年轉向扶植台韓記憶體產業，造成日本半導體製程外流，如今也出現台灣晶片製程外流的現象。

原PO還指出，美國曾對日本記憶體產業課重稅，引發產業瓦解，現今美國對台灣也祭出高達20%的關稅，甚至連政府都有鼓勵產業外移的傾向。原PO還在文末感嘆，「之前很多人在Threads上，洗文亡國感很重，現在關稅打下去，亡國感才更重吧」。

貼文一出引發廣大網友熱議，「我覺得會（步入日本失落30年），大家只是目前無法想像」、「台灣早就沒救了，低所得、高房價、高物價，破爛的司法與教育體系」、「台灣不是只剩晶片業，其它都在走下坡？失落應該是永久了」、「這國家早就沒救了，虛假的人均3萬多美金，但國民收入中位數是台幣4萬」。

但也有網友有不同想法，「不太可能，日本當時是狂降息，人為製造出經濟泡沫」、「不會，日本泡沫破裂是一連串財政失誤造成的」、「人家日本能30年，那是他們原本夠有錢又沒有空轉，我們只會變成菲律賓或墨西哥」。

日本 美國 財政 關稅 亡國感 半導體 台幣升值

延伸閱讀

進新公司遇到「暴躁會計」 她問：這是職業特性嗎？網友點出背後原因

「偉大愛情」非票房保證！Z世代對三角戀劇情無感 專家揭原因

AI要搶飯碗？微軟公布最可能被取代職業排行 第一名是「它」

經濟不景氣？火鍋店、烤鴨店依舊大排長龍 網友點出真相

相關新聞

從台幣升值到高關稅 台灣將複製日本「失落30年」？網憂：亡國感更重了

近日，有網友在Dcard上發文，質疑台灣...

獨／光電開發涉優良農地 寶樹、寶亞、寶隆3案遭環境部退回

經濟部於今年7月23日轉送寶樹、寶亞及寶隆等三家能源公司，申請於屏東縣內埔鄉台灣農林股份有限公司屏東老埤農場範圍內的光電...

普發萬元現金確定要來了！ 卓榮泰：將訂定可執行時間

行政院長卓榮泰12日赴立法院進行「風雨災後復原重建」專案報告及備詢。立委楊瓊瓔質詢時關切，特別韌性條例普發萬元現金，是否...

航空城住宅徵收爭議 內政部：東隆凱悅社區暫不納入範圍

內政部都市計畫委員會12日審議「變更桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫」，針對是否將東隆凱悅社區納入區段徵收範圍，決議...

協助產業因應美對等關稅 財政部金融支持措施受理申請

因應美國關稅政策及國際情勢變化，總統於8月1日公布「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，全力讓「國家經濟穩...

德拉瓦州以外新選擇！KPMG曝德州靠兩大優勢崛起

美國總統川普祭出對等關稅後，全球企業加速布局美國市場，台商赴美設立公司的地點選擇正出現變化。專家分析，長年被譽為「世界公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。