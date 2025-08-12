確保展品順利通關 展覽物品進口前請釐清輸入管制規定

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
基隆關表示，為使進口展覽物品能順利通關，業者於進口前應釐清相關輸入規定，以免影響展覽時效。圖／基隆關提供
基隆關表示，為使進口展覽物品能順利通關，業者於進口前應釐清相關輸入規定，以免影響展覽時效。近期有業者進口參展用電動輔助腳踏車，因申報稅則有誤，且未注意該貨品為受管制進口的大陸物品，導致展品延誤通關。

基隆關說明，依據關稅法第52條及「進口展覽物品通關作業要點」等規定，進口供公開展示的物品，在繳納相當於應徵進口稅費保證金或由授信機構擔保驗放後，可享快速通關便捷措施。然此措施須滿足二大前提：第一，填具展覽物品進口申請書並檢附參展證明等文件，經進口地海關核可；第二，貨品本身仍須符合相關輸入規定。

基隆關進一步說明，以前述電動輔助腳踏車為例，應歸列貨品分類號列8711.60.20.00-7「腳踏車，裝有電動機動力者」，輸入規定「MW0」，意指「大陸物品不准輸入」。該業者因誤報為一般腳踏車，不僅稅則申報錯誤，更違反大陸物品不得輸入規定，最終須向主管機關補辦專案輸入許可後，貨物才得以放行，恐延誤寶貴布展時間。

基隆關呼籲，為確保展覽物品能如期展出，業者在進口前可透過向海關申請稅則預先審核，以確認展品正確稅則及是否屬受管制輸入物品，以提早向權責機關申辦許可文件。多一分準備，少一分延誤，確保展品順利通關。若有任何進口通關疑問，歡迎隨時向海關洽詢。

