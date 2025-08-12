第2季財報進入尾聲 美股獲利亮眼、AI為長線驅動力

美國第2季財報季進入尾聲，整體表現優於預期。S&P 500企業中，目前已有90%的企業公布財報。市場預估第2季S&P 500企業營收和獲利年增率分別為6.2%和13.2%；其中，80.3%的企業獲利優於市場預期，高於長期均值67%，也高於過去四季平均的76%。

富達國際指出，就產業而言，多數產業獲利出現年增長，主要由資訊科技、健康護理和通訊服務等產業驅動。另一方面，能源類股整體獲利則為負成長，主要由石油煉製、綜合石油商與設備服務商所拖累。在獲利預期方面，資訊科技與金融優於預期的比例較高，原物料與能源則遜於預期。

貝萊德指出，政策不確定性與供應鏈干擾正在拖累短期經濟成長，增加經濟緊縮的風險。不過，美股仍有望重拾全球領先地位，因為人工智慧（AI）主題在短期內持續支撐企業獲利，並可能成為長期生產力提升的驅動力。

富蘭克林投顧表示，8月及9月美股表現通常較為溫吞，加上消息面紛陳且股市評價面偏高，市場波動可能明顯加大，但拉回應視為擇優布局機會。跨資產全方位均衡布局將最能掌握更為廣泛的投資機會，尤其在高波動、較低潛在回報時期，有較穩定股利收入的高股利股，是投資人不錯的選擇。