快訊

楊柳颱風明將登陸 哪些地區有機會放颱風假？氣象署說話了

柯文哲案洩密源找到了？鏡週刊社長「偵查中」訪邱佩琳問Excel檔

楊柳颱風明顯增強加上1因素 鄭明典直言中央山脈這次幫不上忙

經濟部AI試產線助攻產業轉型 首批企業專才正式成軍

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

經濟部12日於台大醫院國際會議中心舉辦「AI試產線人才培訓成果分享會」。本活動呼應賴清德總統提出的AI三大推動方向，由經濟部整合金屬中心、精機中心、塑膠中心、食品所及工研院等法人能量，攜手打造最先進的AI試產線，協助企業進行新產品開發與實作人才培訓，推動中小企業創新升級。

經濟部產業技術司司長郭肇中表示，AI試產線是賴總統提出的AI三大推動方向之一，至今全國已建置完成85條AI試產線。因應關稅的議題，政府串連15個研發法人，開放設備場域供業者用使，透過AI試產線示範與實作，讓AI技術落地，協助中小企業推動數位轉型、設備汰舊換新，並結合中企署的人培課程推動人才培育，讓業者能實際運用於產線，達成全面企業技術擴散的倍增成效。

中小及新創企業署署長李冠志指出，透過AI試產線結合人才培訓與實作導入，可將AI技術實際應用於產品設計與製程優化，成為推動智慧製造與產業創新的關鍵動能，中企署對於課程內容的實用性及品質將依企業回饋持續提升，希望年度能頒發更多證書，以確保課程內容實用且能得到市場肯定。對於企業關心的資金面議題，政府將加強資金協助與信用保證，擴大中小企業資源取得管道。

會中特別邀請金昶螺絲、信昌機械、城揚公司、百德企業等具代表性的企業，分享各自導入AI的成功案例：金昶螺絲：透過建置鍛造成型力資料庫與AI運算模型，優化輾牙製程參數，成功將試樣次數減至4次以內，降低成本逾25％；城揚公司：導入3D模擬系統建構數位服裝樣板流程，有效加速與品牌間的設計溝通，布樣開發時間縮短50%，成本降低10%。

信昌機械：建置「具呼吸之仿兒童人偶」資料庫，優化AI智能天窗的兒童偵測系統，偵測準確率提升至99%，開發時程從4個月縮短至2個月內；百德企業：導入AI工具協助釐清溫補系統導入所需的資料處理邏輯與技術流程，開發與協作時程縮短約30%。

法人AI試產線目前已涵蓋扣件、手工具、水五金、汽機車零組件、工具機與機械等29項重點產業。至今已開設8梯次課程，培訓超過307人次、協助248家企業。自8月起將再新增4條試產線並開設課程，持續擴大人才培育能量。分享會現場展出12項由法人單位導入AI的應用成果，涵蓋智慧感測、製程優化、設備聯網、資料分析等面向，吸引與會企業熱烈互動，也讓更多企業看見導入AI的可行性與潛力。未來，經濟部將持續擴大全國AI試產線建置與人才培育規模，協助更多中小企業有效導入AI技術與專業人才，強化臺灣產業的國際競爭力。

AI 經濟部 中小企業

延伸閱讀

手持電風扇無安全標章恐成安全隱憂？ 北市府：最高可處150萬

獨／光電開發涉優良農地 寶樹、寶亞、寶隆3案遭環境部退回

郭智輝喊「中鋼（2002）讓利救汽車」…網酸：股東又要做功德了？

百年煤城遼源轉型 找到供應鏈新位置

相關新聞

獨／光電開發涉優良農地 寶樹、寶亞、寶隆3案遭環境部退回

經濟部於今年7月23日轉送寶樹、寶亞及寶隆等三家能源公司，申請於屏東縣內埔鄉台灣農林股份有限公司屏東老埤農場範圍內的光電...

普發萬元現金確定要來了！ 卓榮泰：將訂定可執行時間

行政院長卓榮泰12日赴立法院進行「風雨災後復原重建」專案報告及備詢。立委楊瓊瓔質詢時關切，特別韌性條例普發萬元現金，是否...

德拉瓦州以外新選擇！KPMG曝德州靠兩大優勢崛起

美國總統川普祭出對等關稅後，全球企業加速布局美國市場，台商赴美設立公司的地點選擇正出現變化。專家分析，長年被譽為「世界公...

獲終身成就獎 許勝雄：感覺自己似乎變得更老

金仁寶集團總裁許勝雄今天出席台灣創業投資年會，會前接受媒體的訪問，針對台灣產業即將面對的20%關稅，許勝雄指出，台灣希望...

因應美國關稅 勞長洪申翰：政院已核定支持勞工安定就業辦法

針對美國對等關稅，勞動部長洪申翰12日於臉書社群表示，昨天行政院副院長鄭麗君已召開記者會向大家做了說明，他想再為大家補充...

立委籲歸還中小企業未退關稅 卓榮泰：政府絕對支持

行政院長卓榮泰12日赴立法院進行「風雨災後復原重建」專案報告及備詢。立委鍾佳濱質詢時提及，有些台灣中小企業者出口市場在美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。