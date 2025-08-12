快訊

小琉球行車糾紛要大學生下跪道歉 潛水店老闆打算收店曝未來規劃

黃國昌選新北市定裝照 埋「退1進4」藍白合密碼

氣象署下午2:30發布楊柳颱風陸警 首波4縣市納入警戒

聽新聞
0:00 / 0:00

德拉瓦州以外新選擇！KPMG曝德州靠兩大優勢崛起

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
KPMG分析，台商赴美設公司選址版圖洗牌中。路透
KPMG分析，台商赴美設公司選址版圖洗牌中。路透

美國總統川普祭出對等關稅後，全球企業加速布局美國市場，台商赴美設立公司的地點選擇正出現變化。專家分析，長年被譽為「世界公司首都」的德拉瓦州，雖具備成熟的公司治理制度與豐富判例，但司法風險與訴訟不確定性仍存在；反觀德州近年積極改革公司法制，並結合強勁經濟實力與多元產業聚落，正成為新興的企業設立熱點。

KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師丁英泰指出，德拉瓦州因設有專責處理公司法爭議的衡平法院、不採陪審團制度，以及累積大量判例，一直是外商與台商赴美設立公司的首選。

不過，丁英泰指出，判例法雖具可預測性，但解釋空間廣，仍可能出現法律適用爭議。例如，美國某知名電動車製造商在2018年通過高達560億美元的執行長薪酬方案，卻被法院認定程序瑕疵、決策獨立性不足而判無效，即便股東會重新通過，仍遭駁回，顯示即使在德拉瓦州設立公司，也無法完全迴避司法風險。

德州在2023年設立「商業法庭」，2024年9月正式運作，由具商法專業背景的法官審理案件，排除陪審團制度，提升效率與專業度。今年5月通過的「SB 29號法案」，更提高股東對管理階層提訴的門檻，並在董事善意且符合法令與章程決策下提供免責保障。這些改革有助降低高層管理訴訟風險，吸引更多企業將設立地考慮轉向德州。

KPMG安侯建業稅務投資部執行副總廖月波補充，稅務制度也是選址關鍵。德拉瓦州若僅設立登記、未實際營運，免繳州企業所得稅與總收入稅，只需繳特許稅，依資本規模計算，年繳175美元至20萬美元，大型上市公司為25萬美元，因此長期吸引大批跨國企業，包括美國財富500強企業中66%都在該州登記。然而，德州不課徵州企業所得稅，而是對營收扣除特定項目後的淨收入課徵特許稅，且據了解，台灣政府正與德州洽談稅務減免，值得台商關注。

KPMG提醒，企業應依產業特性與治理需求，全面評估各州法制環境、董事責任、股東訴訟制度、司法風險與稅制差異，並及早諮詢專業顧問，才能在前進美國市場時兼顧法遵與營運穩定性。

美國 台商 股東會

延伸閱讀

晶片抽成換許可／WSJ評論：政治之手伸進經濟 美愈來愈像中國

鴻海、緯創 四檔紅不讓

美國製造政策助攻 這兩檔個股成為美概股焦點

烤箱被水泡爛「開門竟跳出1隻貓」獸醫接電話下巴掉了：到底怎進去的

相關新聞

獨／光電開發涉優良農地 寶樹、寶亞、寶隆3案遭環境部退回

經濟部於今年7月23日轉送寶樹、寶亞及寶隆等三家能源公司，申請於屏東縣內埔鄉台灣農林股份有限公司屏東老埤農場範圍內的光電...

普發萬元現金確定要來了！ 卓榮泰：將訂定可執行時間

行政院長卓榮泰12日赴立法院進行「風雨災後復原重建」專案報告及備詢。立委楊瓊瓔質詢時關切，特別韌性條例普發萬元現金，是否...

德拉瓦州以外新選擇！KPMG曝德州靠兩大優勢崛起

美國總統川普祭出對等關稅後，全球企業加速布局美國市場，台商赴美設立公司的地點選擇正出現變化。專家分析，長年被譽為「世界公...

獲終身成就獎 許勝雄：感覺自己似乎變得更老

金仁寶集團總裁許勝雄今天出席台灣創業投資年會，會前接受媒體的訪問，針對台灣產業即將面對的20%關稅，許勝雄指出，台灣希望...

因應美國關稅 勞長洪申翰：政院已核定支持勞工安定就業辦法

針對美國對等關稅，勞動部長洪申翰12日於臉書社群表示，昨天行政院副院長鄭麗君已召開記者會向大家做了說明，他想再為大家補充...

立委籲歸還中小企業未退關稅 卓榮泰：政府絕對支持

行政院長卓榮泰12日赴立法院進行「風雨災後復原重建」專案報告及備詢。立委鍾佳濱質詢時提及，有些台灣中小企業者出口市場在美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。