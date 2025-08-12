獲終身成就獎 許勝雄：感覺自己似乎變得更老

快訊

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
賴清德總統上午出席2025年台灣創投年會，致詞肯定創投公會在推動台灣創新創業生態，促進產業升級上的長期貢獻。記者林俊良／攝影
金仁寶集團總裁許勝雄今天出席台灣創業投資年會，會前接受媒體的訪問，針對台灣產業即將面對的20%關稅，許勝雄指出，台灣希望能與其它國家保持對等的關稅水平，甚至希望能夠降低關稅以增強競爭力。許勝雄強調，半導體產業是台灣經濟的重要支柱，政府應該採取措施保護這一領域。

2025年台灣創投年會今天盛大舉行，賴清德總統到場致詞並主持頒獎典禮，賴總統肯定創投公會在推動台灣創新創業生態，促進產業升級上的長期貢獻，頒發終身成就獎給金仁寶集團總裁許勝雄。活動中數百位科技與金融界領袖出席，緯創集團董事長林憲銘，並在會中發表專題演講。

面對此次獲獎，許勝雄致詞表示，這次獲得終身成就獎讓他感到非常榮幸，並與妻子分享了這一喜訊。他幽默地提到，這讓他感覺自己似乎變得更老，但他強調這是對他多年努力的肯定，並認為這樣的獎項是一種激勵，促使他持續追求卓越。展望未來，許勝雄強調政府與企業之間的合作至關重要，只有通過共同努力，才能有效應對全球經濟帶來的挑戰，確保台灣在國際市場上的競爭力。

賴清德總統出席2025年台灣創投年會主持頒獎典禮，頒發終身成就獎給金仁寶集團總裁許勝雄。記者林俊良／攝影
賴清德總統上午出席2025年台灣創投年會，致詞肯定創投公會在推動台灣創新創業生態，促進產業升級上的長期貢獻。記者林俊良／攝影
金仁寶集團總裁許勝雄（右二）今天出席台灣創業投資年會，獲頒終身成就獎，受到企業領袖緯創集團董事長林憲銘（左）等與會者的恭賀。記者林俊良／攝影
賴清德總統（左三）出席2025年台灣創投年會，頒發終身成就獎給金仁寶集團總裁許勝雄（右四），許總裁夫人蔡麗珠（右三）、兒子許介立（右二）一同上台合影。記者林俊良／攝影
