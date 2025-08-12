獲終身成就獎 許勝雄：感覺自己似乎變得更老

金仁寶集團總裁許勝雄今天出席台灣創業投資年會，會前接受媒體的訪問，針對台灣產業即將面對的20%關稅，許勝雄指出，台灣希望能與其它國家保持對等的關稅水平，甚至希望能夠降低關稅以增強競爭力。許勝雄強調，半導體產業是台灣經濟的重要支柱，政府應該採取措施保護這一領域。

2025年台灣創投年會今天盛大舉行，賴清德總統到場致詞並主持頒獎典禮，賴總統肯定創投公會在推動台灣創新創業生態，促進產業升級上的長期貢獻，頒發終身成就獎給金仁寶集團總裁許勝雄。活動中數百位科技與金融界領袖出席，緯創集團董事長林憲銘，並在會中發表專題演講。