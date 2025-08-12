獲終身成就獎 許勝雄：感覺自己似乎變得更老
金仁寶集團總裁許勝雄今天出席台灣創業投資年會，會前接受媒體的訪問，針對台灣產業即將面對的20%關稅，許勝雄指出，台灣希望能與其它國家保持對等的關稅水平，甚至希望能夠降低關稅以增強競爭力。許勝雄強調，半導體產業是台灣經濟的重要支柱，政府應該採取措施保護這一領域。
2025年台灣創投年會今天盛大舉行，賴清德總統到場致詞並主持頒獎典禮，賴總統肯定創投公會在推動台灣創新創業生態，促進產業升級上的長期貢獻，頒發終身成就獎給金仁寶集團總裁許勝雄。活動中數百位科技與金融界領袖出席，緯創集團董事長林憲銘，並在會中發表專題演講。
面對此次獲獎，許勝雄致詞表示，這次獲得終身成就獎讓他感到非常榮幸，並與妻子分享了這一喜訊。他幽默地提到，這讓他感覺自己似乎變得更老，但他強調這是對他多年努力的肯定，並認為這樣的獎項是一種激勵，促使他持續追求卓越。展望未來，許勝雄強調政府與企業之間的合作至關重要，只有通過共同努力，才能有效應對全球經濟帶來的挑戰，確保台灣在國際市場上的競爭力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言