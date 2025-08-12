中鼎在美呆帳業主重整計畫生效 第2季不增列預期信用減損損失

中鼎（9933）12日公告，子公司 CTCI Americas, Inc.（簡稱中鼎美國） 承攬之 BKRF 再生柴油工程，其業主 Bakersfield Renewable Fuels, LLC(簡稱 BKRF)之母公司 Global Clean Energy Holdings, Inc.（簡稱 GCEH），於美國時間8月11日公告重整計畫生效。

中鼎表示，GCEH之重整聲請已於美國時間7月28日通過並取得法院確認命令，後續經中鼎美國與其他主要債權人共同協商確認所有合約並於美國時間8月11日完成簽署，GCEH於法院網站申報公告重整生效日為美國時間8月11日，同時也下市成為私有公司。重整後 GCEH 更名為 Grapevine Energy Holdings, LLC （簡稱 GEH），BKRF 則更名為 Central Valley Renewable Fuels, LLC. （簡稱 CVRF）。

中鼎表示，法院通過的重整計畫，主要內容已於先前所發布之公開訊息揭露，茲摘要重點如下:

第一，確認 GEH 對於 Vitol、中鼎美國及主要貸款人之債務結構，並依據未來營運獲利陸續清償之。

第二，重整生效後由主要貸款人取得 GEH 之所有普通股，另由中鼎美國及主要貸款人共同取得新發行之特別股。

第三，中鼎美國將指派 2 名董事及 1 名觀察員進入 GEH 之董事會。

第四，通過重整計畫後五年內，GEH 之重大商業決策需要中鼎美國事先同意。

中鼎表示，依據重整支持協議，重整期間由主要貸款人提供 GCEH（重整後更名為 GEH）營運資金的 支持;另由中鼎美國提供總額不超過美金0.75億元之工程服務，以優化該廠製程及操 作穩定性，此美金0.75億元之工程服務於重整生效前全數投入。該投入金額有優先受償地位，並以 GEH 之財產(包含 CVRF 工廠)及權益作為擔保，可確保得全額受償。

重整生效後，主要貸款人會提供退出融資（Exit Financing），以支援 GEH 重整生效後的日常營運所需。此外，為使CVRF營運更加順利並創造更佳利潤，中鼎美國將於重整生 效後提供CVRF有償的操作與維修服務，合約期間為期一年，得續約但最長不超過五年。

依該合約所提供之服務總價上限為美金0.283億元，採成本加成計費（即以實際發 生成本加計約定之利管費）並須依合約付款條件支付。透過參與操作與維修工作，中鼎可更深入掌握 VRF的營運狀況，並以技術專業提供營運改善與精進建議。

中鼎表示，重整生效後，中鼎美國原本的工程款請求權已獲確認。依據重整計劃之還款機制，今年第1季所評估之應收帳款預期可回收金額以折現率回推現值為美金5.04億元，與帳列長期應收款美金6.09億元差額扣除期初已提列數後之預期信用減損損失金額為美金0.95億元，已反映於第1季財報。

中鼎表示，第2季依據生效之重整計畫評估之應收帳款可回收金額以折現率回推現值高於美金5.04億元，單季自結無須再增列預期信用減損損失，故今年上半年中鼎美國自結提列預期信用減損損失金額美金0.95億元 (約新台幣30.41億元)，與第1季提列之預期信用減損損失金額之差異原因為匯 率換算，加計自結認列所得稅利益新台幣5.06億元，淨影響數為新台幣25.35億元， 自結財報預計於8月14日提送董事會決議。