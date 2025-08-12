卓榮泰向災民兩度致歉 院版編列560億元重建經費

丹娜絲颱風及0728豪雨重創中南部，行政院長卓榮泰12日赴立法院進行「風雨災後復原重建」專案報告及備詢，對於國人因災害失去生命、受傷、財損，他兩度表達歉意。院版重建特別預算編列560億元，施行期間自公布日施行至2027年12月31日止，屆期得經立院同意延長施行期間。

卓榮泰於專案報告時表示，丹娜絲颱風與728豪雨造成房屋損毀達4.3萬戶、電線杆損毀逾3,500支，電力、通訊、農業設施、道路與水利系統皆蒙受重大損失，嚴重衝擊當地民眾的生活及民生經濟。

為瞭解與掌握災情並關切受災地區與民眾，卓榮泰曾多次親赴中央災害應變中心參與工作會報，也多次兼程趕赴災區視察，在第一線傾聽民眾心聲，盼加速為大家解決問題。

卓榮泰指出，政院已在第一時間陸續核定「丹娜絲颱風災害救(協)助事項專案」、「丹娜絲風災家園復原慰助金專案」、「上工獎勵金」及「媒合簽約獎勵金」等各項復原重建措施，但由於災情規模不斷擴大，有必要提出「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」草案。

卓榮泰提到，為協助受災民眾能得到政府更多的關懷與慰助，政院已要求各相關機關盤點資源，於第一時間提供各項受災民眾生活扶助措施，包括：租屋補助、淹水救助、住宅修繕、農業救助、稅務減免、健保補助、就業支持協助等。

他說，為了因應本次災害的特殊情形，政院推出更多照顧民眾的新措施，例如：核定「丹娜絲風災家園復原慰助金專案」；上工津貼補助金，提升營造工班投入意願；提供店家及攤商慰助援助金，擴大協助受影響的店家與攤販。

卓榮泰表示，特別條例對於重建工作，共規劃涵蓋以下10大項目：

一、農業設施：農路、畜舍、倉儲、農業機具等。

二、電力系統：輸配電設施、備援系統等。

三、電信系統及廣電設施：基地臺、衛星備援等。

四、自來水與燃氣設施。

五、家園與公共設施：住宅修繕、學校、公務設施等。

六、水利設施：河川治理、排水系統、海岸防護等。

七、道路與交通：橋梁、邊坡防護、交通設施等。

八、環境衛生：災後廢棄物清理、疫情防治。

九、社會與產業復原：心理輔導、企業振興、農損補助。

十、其他必要項目：經中央執行機關認定有復原重建必要者。

卓榮泰說明，特別條例規劃所需經費上限為新台幣560億元，採分期編列特別預算方式執行。經費來源得移用前年度歲計賸餘，舉借債務不受公共債務法第5條第7項之限制，中央政府得補助地方執行機關所需經費，並可同意以「代收代付」方式執行。

卓榮泰指出，為因應緊急重建需要，得於預算尚未完成法定程序前先行支付部分經費。施行期間自公布日施行至2027年12月31日止，若屆期仍有復原需求，得經立院同意延長施行期間。