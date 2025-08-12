快訊

手機還沒出…山寨iPhone 17 Pro開賣！介面真的可操作 1關鍵露餡了

MLB／大谷翔平本季第42轟棒打老東家 集滿天使球場生涯百轟

楊柳颱風逼近！下午陸警首波4縣市曝 氣象署示警明午登陸恐狂風暴雨

卓榮泰向災民兩度致歉 院版編列560億元重建經費

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

丹娜絲颱風及0728豪雨重創中南部，行政院長卓榮泰12日赴立法院進行「風雨災後復原重建」專案報告及備詢，對於國人因災害失去生命、受傷、財損，他兩度表達歉意。院版重建特別預算編列560億元，施行期間自公布日施行至2027年12月31日止，屆期得經立院同意延長施行期間。

卓榮泰於專案報告時表示，丹娜絲颱風與728豪雨造成房屋損毀達4.3萬戶、電線杆損毀逾3,500支，電力、通訊、農業設施、道路與水利系統皆蒙受重大損失，嚴重衝擊當地民眾的生活及民生經濟。

為瞭解與掌握災情並關切受災地區與民眾，卓榮泰曾多次親赴中央災害應變中心參與工作會報，也多次兼程趕赴災區視察，在第一線傾聽民眾心聲，盼加速為大家解決問題。

卓榮泰指出，政院已在第一時間陸續核定「丹娜絲颱風災害救(協)助事項專案」、「丹娜絲風災家園復原慰助金專案」、「上工獎勵金」及「媒合簽約獎勵金」等各項復原重建措施，但由於災情規模不斷擴大，有必要提出「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」草案。

卓榮泰提到，為協助受災民眾能得到政府更多的關懷與慰助，政院已要求各相關機關盤點資源，於第一時間提供各項受災民眾生活扶助措施，包括：租屋補助、淹水救助、住宅修繕、農業救助、稅務減免、健保補助、就業支持協助等。

他說，為了因應本次災害的特殊情形，政院推出更多照顧民眾的新措施，例如：核定「丹娜絲風災家園復原慰助金專案」；上工津貼補助金，提升營造工班投入意願；提供店家及攤商慰助援助金，擴大協助受影響的店家與攤販。

卓榮泰表示，特別條例對於重建工作，共規劃涵蓋以下10大項目：

一、農業設施：農路、畜舍、倉儲、農業機具等。

二、電力系統：輸配電設施、備援系統等。

三、電信系統及廣電設施：基地臺、衛星備援等。

四、自來水與燃氣設施。

五、家園與公共設施：住宅修繕、學校、公務設施等。

六、水利設施：河川治理、排水系統、海岸防護等。

七、道路與交通：橋梁、邊坡防護、交通設施等。

八、環境衛生：災後廢棄物清理、疫情防治。

九、社會與產業復原：心理輔導、企業振興、農損補助。

十、其他必要項目：經中央執行機關認定有復原重建必要者。

卓榮泰說明，特別條例規劃所需經費上限為新台幣560億元，採分期編列特別預算方式執行。經費來源得移用前年度歲計賸餘，舉借債務不受公共債務法第5條第7項之限制，中央政府得補助地方執行機關所需經費，並可同意以「代收代付」方式執行。

卓榮泰指出，為因應緊急重建需要，得於預算尚未完成法定程序前先行支付部分經費。施行期間自公布日施行至2027年12月31日止，若屆期仍有復原需求，得經立院同意延長施行期間。

農業 颱風 卓榮泰

延伸閱讀

普發現金萬元 卓榮泰：解決憲政紛爭後 儘快訂可發放時間

施政滿意度下跌 卓榮泰：必要時會對重要人事做應有處理

林明昕放鳥南韓官員挨批 卓榮泰：進行必要措施盼取得諒解

普發現金1萬元？卓榮泰：依總統公布內容為準

相關新聞

卓榮泰澄清關稅20%+N非失言 明年總預算將舉債因應

美國對等關稅衝擊產業界，外界關注何時普發現金因應，以及稅率20%+N未說明清楚。對此，行政院長卓榮泰12日受訪時表示，明...

通膨壓力大 51%月底吃土族 91%淪薪貧族

近幾年持續面臨通膨壓力衝擊，導致荷包不斷縮水，還要擔心「對等關稅貿易戰」，可能影響到加薪機會yes123求職網「勞工抗通...

獲終身成就獎 許勝雄：感覺自己似乎變得更老

金仁寶集團總裁許勝雄今天出席台灣創業投資年會，會前接受媒體的訪問，針對台灣產業即將面對的20%關稅，許勝雄指出，台灣希望...

大里產業園區遇關稅衝擊 房仲：一廠難求景況出現鬆動

美國關稅衝擊，據台中市房仲業者指出，以往一廠難求的大里產業園區（大里工業區）廠房已出現鬆動，尤其是工業區外圍的零星工廠，...

立委籲歸還中小企業未退關稅 卓榮泰：政府絕對支持

行政院長卓榮泰12日赴立法院進行「風雨災後復原重建」專案報告及備詢。立委鍾佳濱質詢時提及，有些台灣中小企業者出口市場在美...

郭智輝：綠能納入災防體系 補強儲能與微電網韌性

丹娜絲颱風重創南部地區，台南七股沿海重災區更停電長達一周，漁業災損高達5.3億元，暴露「漁電共生」制度性缺陷。經濟部長郭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。