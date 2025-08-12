因應美國關稅 勞長洪申翰：政院已核定支持勞工安定就業辦法

針對美國對等關稅，勞動部長洪申翰12日於臉書社群表示，昨天行政院副院長鄭麗君已召開記者會向大家做了說明，他想再為大家補充說明。他指出，昨天行政院已核定勞動部依據特別條例授權所訂定的「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」，支持勞工在此變動情勢下安定就業。

洪申翰說明，就業衝擊分析包含各種受影響的樣態，包括減班休息（無薪假）或失業等等，所謂影響4.2萬的數字，並非全都會失業。勞動部會優先編列資源，來支持在職的受影響產業的勞工，就是希望盡力優先把勞工留在職場，不會落入失業的狀況。

洪申翰提到，隨著貿易談判將原本4月「原稅率＋32%」的對等關稅，下修到8月的「原稅率＋20%」（也還沒談完），依相關專業智庫評估，受影響勞工的人數，已從4月時評估的潛在12萬人，降為目前評估的潛在4.2萬人。評估受影響的勞工雖然下降不少，勞動部不會以此為樂觀或放鬆，仍會審慎應對所有可能的衝擊。

洪申翰表示，就目前台灣的失業率來看，2025年6月的失業率是從2001年以來的同月最低，就業人數也是歷年同月最高。即便數字上看起來不算差，勞動部還是會全力戒備，密集動態監測所有的勞動指標，準備好所有支持勞工因應對等關稅衝擊的方案。

洪申翰強調，勞動部在4月就啟動對於關稅的因應措施，相關的支持方案，這幾個月陸續公告讓民眾了解。昨天行政院也核定勞動部依據特別條例授權所訂定的「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」，就是要用最大的努力，支持勞工在此變動情勢下安定就業。勞動部會盡速完備後續的法制作業，動態調整所需的強化支持方案。

洪申翰承諾，面對對等關稅的到來，他和同仁們都會盡最大的努力，去協助和支持可能會受影響的勞工朋友們，應對這波就業的不確定性挑戰。