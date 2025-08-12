金仁寶許勝雄率台灣創投打天下 獲頒終身成就 親揭展望

金仁寶集團總裁許勝雄12日獲頒第二屆「創投之星」終身成就獎，並受邀現身為「2025年創投年會」分享自己在創新投資領域的寶貴經驗。回顧台灣創投的發展歷程，許勝雄指出，自1962年謝東霖提出「客廳即工廠」的理念以來，台灣的中小企業逐漸崛起，這一概念促進了家庭與工廠的融合，為創投業的發展奠定了基礎。他表示，這一理念不僅改變了台灣的經濟結構，也為創投提供了豐富的投資標的。

隨著1980年代美國矽谷創投模式的引入，台灣創投業開始迅速成長。許勝雄提及，1984年成立的宏大創投，也是台灣創投業的先驅之一，這一時期的政策支持和市場需求共同推動了創投業的繁榮。而到1983年，李國鼎的參訪則促使行政院決定制定創投管理辦法，而這也為國內創投業的發展，提供了來自政策的支持，也讓更多資金流入創新和技術領域。

針對創投業者在投資決策中的挑戰與機遇，許勝雄則以實際的案例進一步說明，他提到，1992年協助亞洲航空轉型的成功經驗。當時，亞洲航空面臨清算風險，許總和他的團隊決定提供資金與技術支持，幫助該公司重組運營模式，最終實現盈利。許勝雄表示，這一成功案例不僅體現了創投的使命，也彰顯了團隊合作的重要性。

至於失敗的經歷，許勝雄也分享了1996年對勝家電器的收購失敗。他坦言，當時由於受到亞洲金融危機的衝擊，原本承諾的投資者紛紛撤資，最終導致收購計畫的破裂。這一次的經歷，也讓自己在投資時更加的謹慎，而他希望藉此案例來提醒在場的創投者們，在選擇合作夥伴時能夠謹慎的評估其財務穩定性及承諾的可執行性。許勝雄強調，對於創投業者來說，建立穩固的合作關係是成功的關鍵。

展望未來，許勝雄強調，台灣創投業的潛力，目前已有341家創投公司，資金規模達2300億元。他呼籲業界應積極探索與國際市場的聯結，特別是在人工智慧、生物科技、金融科技等領域，尋找新的投資機會。他指出，這些領域不僅是當前科技創新的熱點，也是未來經濟增長的重要驅動力。