快訊

手機還沒出…山寨iPhone 17 Pro開賣！介面真的可操作 1關鍵露餡了

MLB／大谷翔平本季第42轟棒打老東家 集滿天使球場生涯百轟

楊柳颱風逼近！下午陸警首波4縣市曝 氣象署示警明午登陸恐狂風暴雨

聽新聞
0:00 / 0:00

大里產業園區遇關稅衝擊 房仲：一廠難求景況出現鬆動

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
住商不動產軟體園區店負責人余叔奇說，這兩年因傳統產業的接單不好，近日又受關稅不確定因素影響，大里產業園區一帶的手工具、模組工廠紛有租售情形。圖／余叔奇提供
住商不動產軟體園區店負責人余叔奇說，這兩年因傳統產業的接單不好，近日又受關稅不確定因素影響，大里產業園區一帶的手工具、模組工廠紛有租售情形。圖／余叔奇提供

美國關稅衝擊，據台中市房仲業者指出，以往一廠難求的大里產業園區（大里工業區）廠房已出現鬆動，尤其是工業區外圍的零星工廠，像是手工具、模組等工廠，都有出售或轉租情形，而且因這兩年傳產景氣不好，連帶周遭的小吃店生意也掉了約3分之1，以往熱鬧的塗城路商圈店面也變得難賣。

住商不動產軟體園區店負責人余叔奇說，這兩年因傳統產業的接單不好，近日又受關稅不確定因素影響，大里產業園區一帶的手工具、模組工廠紛有租售情形。租金價格也從一坪6百元降至450元，但市況仍然不好。

她說，在傳統產業的大環境不好下，原本經營就有困難，還有二代接班問題，加上又有關稅衝擊，都使得原本一廠難求的情況出現鬆動，尤其是園區附近的中興路一段一帶。園區內工業20路、14路也有業主對業主洽談，價格由每坪40降至35萬仍未談成，後來改為業主轉為出租。

余叔奇說，因為傳產營運受影響，連帶小吃店生意也差了，加上物價上漲，小吃店也調漲價格，排骨便當由120漲至140，業者仍嘆難經營。這也使得以往屬店奇奇貨可居的塗城路商圈的店面也有人拿出來賣了，但以30坪的店面價格而言，總價已由2千萬元掉至1千7百多萬元，但是仍得賣很久，接手並不積極。

大里產業園區服務中心人員說，這兩年陸續有廠房出租或轉售，但和這兩年傳產不景氣比較相關，難認是直接受關稅影響，但服務中心為掌握園區動向，會加以了解。至於有租售需求，服務中心會請他們接洽委託的仲介業者自行洽談。

關稅 小吃

延伸閱讀

政院關稅記者會挨轟「聽不下去」…工總開火：比40年來都慘

暫行對等關稅20% 卓榮泰：談判最後階段前向國會、民眾充分說明

半導體關稅100%「乍看完了」...川普留後門！謝金河：選錯方向會付大代價

卓榮泰指關稅「20%+N」非失言 但深刻檢討未以此論述

相關新聞

卓榮泰澄清關稅20%+N非失言 明年總預算將舉債因應

美國對等關稅衝擊產業界，外界關注何時普發現金因應，以及稅率20%+N未說明清楚。對此，行政院長卓榮泰12日受訪時表示，明...

通膨壓力大 51%月底吃土族 91%淪薪貧族

近幾年持續面臨通膨壓力衝擊，導致荷包不斷縮水，還要擔心「對等關稅貿易戰」，可能影響到加薪機會yes123求職網「勞工抗通...

獲終身成就獎 許勝雄：感覺自己似乎變得更老

金仁寶集團總裁許勝雄今天出席台灣創業投資年會，會前接受媒體的訪問，針對台灣產業即將面對的20%關稅，許勝雄指出，台灣希望...

大里產業園區遇關稅衝擊 房仲：一廠難求景況出現鬆動

美國關稅衝擊，據台中市房仲業者指出，以往一廠難求的大里產業園區（大里工業區）廠房已出現鬆動，尤其是工業區外圍的零星工廠，...

立委籲歸還中小企業未退關稅 卓榮泰：政府絕對支持

行政院長卓榮泰12日赴立法院進行「風雨災後復原重建」專案報告及備詢。立委鍾佳濱質詢時提及，有些台灣中小企業者出口市場在美...

郭智輝：綠能納入災防體系 補強儲能與微電網韌性

丹娜絲颱風重創南部地區，台南七股沿海重災區更停電長達一周，漁業災損高達5.3億元，暴露「漁電共生」制度性缺陷。經濟部長郭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。