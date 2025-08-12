普發萬元現金確定要來了！ 卓榮泰：將訂定可執行時間

行政院長卓榮泰12日赴立法院進行「風雨災後復原重建」專案報告及備詢。立委楊瓊瓔質詢時關切，特別韌性條例普發萬元現金，是否如期於10月底前發放。卓榮泰說明，趕在10月底前發放有困難，政院會努力在條例修正跟預算編列之後，訂定一個可以執行的時間。

楊瓊瓔質詢時詢問，普發現金7月11日三讀通過韌性特別條例，8月1日賴清德總統公告，行政院現在對此事態度如何？卓榮泰回應，立院修訂的法律，一旦總統公告就會生效。楊瓊瓔追問，生效了，行政院要執行嗎？

卓榮泰表示，在制定特別條例過程中，立院大幅增加歲出，沒有來徵詢行政院，這違反憲法的預算法條規定；但賴總統公告之後，現在他想的是，希望行政院跟立法院，兩院尋求一個解決憲政紛爭的方式，朝這個方式進行。

卓榮泰說，他願意依照大家在討論過程當中，以最大照顧的方式，讓最多數的人普遍受到更多的照顧。同時，他也希望能夠增加支持產業，也增加支持電力、民生系統維持。政院將就整個韌性特別條例內容稍作調整，但賴總統公布的部既已生效，條例內容基本上不變。

對於是否編列普發現金預算，卓榮泰指出，賴總統通過的特別條例，將依照法律精神跟規定，並尋求解決憲政紛爭，以最快速度執行。

有關外界關注，針對普發現金的部分，政院可能申請釋憲或排富執行，卓榮泰說明，總統通過的、生效的法律，政院就予以執行。

楊瓊瓔認為，四年1.87兆的超徵稅收，本來就要還稅於民。新加坡普發現金2萬、南韓發了9,300元，美國也準備普發600元美金、大約是1萬8,000元新台幣。這是非常合理振興經濟、擴充內需很重要的事情。

楊瓊瓔提及，前行政院長蘇貞昌也曾說，普發現金、振興券是全民共享經濟成果。現在物價這麼高，應該苦民所苦，每人普發一萬是合理的財政紀律分配。

卓榮泰表示，普發現金讓行政必須舉債，來完成這個法律。但現在他認為，即使舉債，如果國人這麼期待，立院有這麼要求，總統也已經公布，可以舉債，但一定要合乎憲法的程序，他正在努力尋求解決困難，把憲法程序紛爭解決完之後，就可以依照現在生效的法律，後續執行。

楊瓊瓔詢問，依照賴總統公告的特別條例，10月底以前必須要普發現金，行政院是否如期執行？卓榮泰坦言，依照財政單位過去的經驗，趕在10月底前發放是有困難。

卓榮泰解釋，普發現金過去是行政院主張要發，所以提前做了很多作業，現在是立院突然增加了這個作業，政院沒有辦法提前做很多準備工作。政院會努力在條例修正跟預算編列之後，訂定一個可以執行的時間。當然條例預算通過之後，越快執行，對行政院是越好。