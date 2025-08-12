共學打造淨零生活 環境部國環院種子講師首度前進馬祖

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
國環院連續3年積極推廣「淨零綠生活」環境教育，今年夏季首次受邀前進馬祖。圖／環境部
為推動全民參與淨零轉型，環境部國家環境研究院（國環院）連續3年積極推廣「淨零綠生活」環境教育，今年夏季首次受邀前進馬祖，結合連江縣環境資源局的地方推動，攜手台灣電力公司馬祖區營業處及連江縣南竿鄉公所仁愛村、馬祖村與介壽村，於8月10日至11日舉辦4場課程，號召企業社群及社區居民共學交流，一起加入淨零行動，為島嶼永續轉型注入新動能。

國環院院長劉宗勇表示，本次課程由本院培訓的淨零綠生活種子講師帶領，透過互動遊戲《Good顧家博士的淨零挑戰》，引導大家認識生活中的碳足跡。學習節能、低碳飲食、資源循環與零廢棄等實用技巧，幫助民眾掌握「淨零綠生活」的重點與可用資源，從日常生活中實踐淨零行動。

台電推動低碳轉型的同時，也重視培養員工的永續意識和綠色行動力。」台電公司馬祖區營業處處長詹漢魁在現場帶領同仁參與課程。課程寓教於樂，現場互動踴躍，學員回饋「找到適合自己的綠生活方式」、「愛地球也能省荷包，讓我更有動力去做」。講師陳舒潔表示「將氣候與淨零教育帶到臺灣的每一個地方，讓在地居民理解、關心並願意參與，是我最大的動力。這些回饋也讓我充滿教學的能量！」。2位授課講師皆為環境部認證的環境教育人員。

近年來，淨零綠生活的推廣腳步從臺灣本島延伸至金門、澎湖、小琉球、綠島，這次更拓展至馬祖。在地社區、企業、學校與居民共同參與，深化環境教育的在地連結與實踐力。未來也將更積極培訓在地種子講師，讓淨零轉型路上不遺漏任何一人。

劉宗勇院長強調，環境教育不僅是知識的傳遞，更是提升氣候素養、激發行動的關鍵助力。未來國環院將持續以多元教學策略與優質講師網絡，陪伴更多民眾啟動屬於自己的淨零綠生活，讓永續行動深植日常、扎根在地。

馬祖 台電

