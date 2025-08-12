立委籲歸還中小企業未退關稅 卓榮泰：政府絕對支持

行政院長卓榮泰12日赴立法院進行「風雨災後復原重建」專案報告及備詢。立委鍾佳濱質詢時提及，有些台灣中小企業者出口市場在美國，過去進口原料時繳交關稅，尚未申請退稅，此刻是否能協助他們把未退的關稅歸還，以應對美國對等關稅衝擊。卓榮泰表示絕對支持，請財政部處理。

鍾佳濱質詢時表示，很多台灣中小企業者，他們的出口市場在美國，在台灣主要是做燃料加工，因此進口原料時要向台灣政府繳關稅，出口到美國時理論上可以退稅。但大部分業者未達退稅金額，很多業者沒有向政府把稅要回來，盼這次還稅給他們，幫助業者度過對美關稅衝擊。

卓榮泰詢答時回應，有關美國關稅衝擊，目前關稅還在談判當中。鍾佳濱提出的是針對通案，他認為，政府對於新關稅貿易制度調整之後，本應幫助產業快速適應整個新的世界關貿秩序，因此通案部分請財政部長說明。

財政部長莊翠雲表示，對於鍾佳濱的建議，財政部可以主動查詢一下，確認有沒有業者可以退的關稅、但還沒有退稅的部分；退稅程序上，財政部也會簡化。

鍾佳濱提到，我國出口產業，以美國為主的市場，境外銷品沖退原料稅，以貨品為基準，也就是說，出口去美國的這一批貨物，當時進口原料有些向台灣政府繳過關稅，應該可以退稅，但要符合一定金額並證明比例。所以，很多出口業者，例如中小企業或傳產，不像大廠業者可以算得很清楚，他們出口時無法向政府申請退稅。

鍾佳濱說，這些業者在一定年期內，請經濟部調查這些以美國為主要出口的中小企業，過去3年、5年甚至10年有，進口原料有繳關稅者，累積下來也貢獻不少稅收給政府。如今美國關稅提高，這些業者壓力很重，政府是否支持將過去未退的關稅還給中小企業者？

卓榮泰強調，政府絕對支持，不讓國人有重複繳稅，或增加稅賦負擔的各項措施。若誠如鍾佳濱提到，過去幾年有這個現象，法律上如何協助業者，再請財政部處理。鍾佳濱說，這部分希望政府能積極、主動處理，關稅未來只要跟業者再收就有，現在要先幫助他們度過難關，希望政府全力支持。