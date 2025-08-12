卓揆：明年中央總預算受財畫法影響 將舉債編列填補空缺

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外界高度關注普發現金，行政院長卓榮泰12日指出，對於特別條例預算將如何編列會在依照賴總統正式公告的版本基礎下，衡量對整個產業支持是否要如何調整，或增加特定產業的項目深入研究，除此之外剩餘部分則會大致按照賴總統所公布的內容為準。至於明年度中央總預算，確實受到《財劃法》影響，會出現極大空缺，因此將會以舉債方式因應，故明年將會面臨較高額舉債的中央總預算編制結果。

卓榮泰今日指出，關稅的談判，副院長鄭麗君昨天清楚向國人說明，政府現在重心完全放在繼續爭取更合理、下一步關稅的結果。那麼賴總統已經正式公告，而且生效這個韌性特別條例的所有法案，在此基礎底下，會衡量現在對於整個產業支持是否要如何調整，或是增加對特別特定產業的項目，會予以做深入的再研究，希望能夠循修正條例的方式，送請立法院能夠通過；其餘的部分，大致應該依照總統所公布的內容為準。

至於明年度中央總預算案，卓榮泰說，現在正全力在緊盯編定的明年度中央政府總預算，確實是因為相關《財劃法》的影響，會出現極大的財政上的空缺，只好依照財政的方式，用舉債的方式來加以因應，所以明年我們會面臨到一個比較高額舉債的中央政府總預算的編製結果。

關稅 卓榮泰 財劃法

