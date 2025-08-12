快訊

「駝背怪鳥」混進鄰居家跟鴨鴨一起玩 好奇一問直呼不得了：非常罕見

學者指賴清德失去讀賣、產經支持 小笠原：還有朝日新聞

想靠投資理財致富！八成八上班族曾投資 虧損獲利報酬率曝光

4月就提過關稅疊加挨批是卸責 卓揆：未再三強調有關單位深刻檢討

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對疊加關稅相關議題政院先前提到「4月就已說過」，遭在野批評是卸責，行政院長卓榮泰12日表示，這是事實，並沒有所謂失言，但對於行政機關並未再三重復強調引發大家誤解或了解不深入，有關單位也會深刻自我檢討，至於產業衝擊部分，將針對各種產業，尤其受到比較大損害的產業，目前就開始準備做一些產業支持上面的擴大。

卓榮泰今日赴「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告及備詢時接受媒體採訪時提到，關於4月疊加關稅就已提過一說，是有從原稅率加對等關稅的這個事項，這是一個事實，沒有所謂失言，但是無論是行政機關或在論述的時候，沒有一而再、再而三的將這個當做基礎來做說明，引起一些大家的誤會或是瞭解不夠深，這個行政機關、行政部門深刻自我檢討，他也希望從此我們建立一個正確的資訊，就是如副院長鄭麗君昨天所說的內容。

至於談判的內容牽涉到哪些項目，或者有任何的進度，卓榮泰再度強調，鄭麗君昨日也說過了，目前還在進行當中，雙方有保密的協定，但是我們一定會在「國會保留」的情況底下，在進到最後一個階段之前，向國會、向國人做充分的說明，這絕對是一個正常作業程序，但是在過程當中，我們會就我們可以向外界說明的程序進行部分，還是要向大家來說明。

此外，對於關稅出爐對於產業衝擊，卓榮泰澤再三強調，實質的討論結果到最後會尋求國會支持時，此時國人會完全全盤的瞭解，政府也會針對各種產業，尤其受到比較大損害的產業，目前就開始準備做一些產業支持上面的擴大，這個是政府目前在做的工作。

關稅 卓榮泰 鄭麗君

延伸閱讀

稱劉世芳承認中華人民共和國有依據 卓榮泰：互相正視存在有助和平

卓榮泰指關稅「20%+N」非失言 但深刻檢討未以此論述

內閣不滿意高於滿意二倍 卓榮泰：必要時處理重要人事

卓榮泰：救災確實有許多不夠 對國人再度表達歉意

相關新聞

卓榮泰澄清關稅20%+N非失言 明年總預算將舉債因應

美國對等關稅衝擊產業界，外界關注何時普發現金因應，以及稅率20%+N未說明清楚。對此，行政院長卓榮泰12日受訪時表示，明...

通膨壓力大 51%月底吃土族 91%淪薪貧族

近幾年持續面臨通膨壓力衝擊，導致荷包不斷縮水，還要擔心「對等關稅貿易戰」，可能影響到加薪機會yes123求職網「勞工抗通...

立委籲歸還中小企業未退關稅 卓榮泰：政府絕對支持

行政院長卓榮泰12日赴立法院進行「風雨災後復原重建」專案報告及備詢。立委鍾佳濱質詢時提及，有些台灣中小企業者出口市場在美...

郭智輝：綠能納入災防體系 補強儲能與微電網韌性

丹娜絲颱風重創南部地區，台南七股沿海重災區更停電長達一周，漁業災損高達5.3億元，暴露「漁電共生」制度性缺陷。經濟部長郭...

因應20+N%關稅衝擊 工總呼籲加大產業協助措施

美國政府於8月7日實施對我國多數輸美貨品在現有最惠國待遇稅率之上再加徵20%關稅，明顯高於日本最高15％關稅，也高於南韓...

金仁寶總裁許勝雄：赴美投資一直都是「現在進行式」

金仁寶集團總裁許勝雄12日出席台灣創業投資年會，並於會前接受媒體的訪問，針對台灣產業即將面對的20%關稅，許勝雄指出，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。