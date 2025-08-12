4月就提過關稅疊加挨批是卸責 卓揆：未再三強調有關單位深刻檢討

針對疊加關稅相關議題政院先前提到「4月就已說過」，遭在野批評是卸責，行政院長卓榮泰12日表示，這是事實，並沒有所謂失言，但對於行政機關並未再三重復強調引發大家誤解或了解不深入，有關單位也會深刻自我檢討，至於產業衝擊部分，將針對各種產業，尤其受到比較大損害的產業，目前就開始準備做一些產業支持上面的擴大。

卓榮泰今日赴「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告及備詢時接受媒體採訪時提到，關於4月疊加關稅就已提過一說，是有從原稅率加對等關稅的這個事項，這是一個事實，沒有所謂失言，但是無論是行政機關或在論述的時候，沒有一而再、再而三的將這個當做基礎來做說明，引起一些大家的誤會或是瞭解不夠深，這個行政機關、行政部門深刻自我檢討，他也希望從此我們建立一個正確的資訊，就是如副院長鄭麗君昨天所說的內容。

至於談判的內容牽涉到哪些項目，或者有任何的進度，卓榮泰再度強調，鄭麗君昨日也說過了，目前還在進行當中，雙方有保密的協定，但是我們一定會在「國會保留」的情況底下，在進到最後一個階段之前，向國會、向國人做充分的說明，這絕對是一個正常作業程序，但是在過程當中，我們會就我們可以向外界說明的程序進行部分，還是要向大家來說明。

此外，對於關稅出爐對於產業衝擊，卓榮泰澤再三強調，實質的討論結果到最後會尋求國會支持時，此時國人會完全全盤的瞭解，政府也會針對各種產業，尤其受到比較大損害的產業，目前就開始準備做一些產業支持上面的擴大，這個是政府目前在做的工作。