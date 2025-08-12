通膨壓力大 51%月底吃土族 91%淪薪貧族

近幾年持續面臨通膨壓力衝擊，導致荷包不斷縮水，還要擔心「對等關稅貿易戰」，可能影響到加薪機會yes123求職網「勞工抗通膨與斜槓族搶錢調查」結果顯示，對於目前財務狀況，五成一上班族每月薪水幾乎快花光，甚至透支的「月底吃土族」，91%覺得薪資不夠用。針對近期全球關稅貿易戰，高達八成四擔心影響加薪機會。

根據yes123求職網調查顯示，評估現階段財務狀況，合計有五成一(51%)的上班族透露，目前是每月薪水幾乎快花光，甚至透支的「月底吃土族」，而且又分成：30.3%屬於「是，且需要借貸度日」，等於處於「負儲蓄」的窘境；20.7%屬於「是，但還不用借貸度日」。

相反的，如果不屬於「月底吃土族」，平均每個月可以存8,743元，但更糟糕的是，其中合計僅有35.1%的人，每月能存到「一萬塊(含)以上」。若想應付「生活上所有開銷」，僅剩下9%的人，覺得光靠目前「自己一個人」工作的薪水仍夠用。

也代表其餘91%覺得個人的薪水「不夠用」，而且又分成：44%屬於「實際上不夠用，但尚未因通膨關係狀況惡化」；47%屬於「實際上不夠用，且因通膨關係狀況惡化」。

想要收入能夠用，擺脫「薪貧族」的命運，平均預估月薪要增加10,892元，也就是超過一萬塊；其中甚至有16.2%的人認為，其實需要調薪「兩萬元(含)以上」。

不過針對近期全球開打的「關稅貿易戰」，高達83.6%勞方指出，「會因此害怕」今年下半年「加薪機會」落空。

綜觀此次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌憂心認為，勞工朋友一旦變成「月底吃土族」，為了財務的收支平衡，一切皆以「省錢至上」為原則，將無力兼顧到生活品質。另一方面，若從長期來看，「過度省錢」的結果，只儲蓄、不消費，對台灣內需經濟而言，其實並非好事，可能又形成惡性循環：消費不振，導致廠商業績不振，然後衝擊調薪意願，最後持續低薪化，繼續陷入低度成長的「悶經濟」困境。