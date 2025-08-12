快訊

「駝背怪鳥」混進鄰居家跟鴨鴨一起玩 好奇一問直呼不得了：非常罕見

學者指賴清德失去讀賣、產經支持 小笠原：還有朝日新聞

想靠投資理財致富！八成八上班族曾投資 虧損獲利報酬率曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

通膨壓力大 51%月底吃土族 91%淪薪貧族

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
這幾年通膨壓力大，勞工薪資成長都被通膨吃掉，面對生活開銷更顯無奈。圖／本報資料照片
這幾年通膨壓力大，勞工薪資成長都被通膨吃掉，面對生活開銷更顯無奈。圖／本報資料照片

近幾年持續面臨通膨壓力衝擊，導致荷包不斷縮水，還要擔心「對等關稅貿易戰」，可能影響到加薪機會yes123求職網「勞工抗通膨與斜槓族搶錢調查」結果顯示，對於目前財務狀況，五成一上班族每月薪水幾乎快花光，甚至透支的「月底吃土族」，91%覺得薪資不夠用。針對近期全球關稅貿易戰，高達八成四擔心影響加薪機會。

根據yes123求職網調查顯示，評估現階段財務狀況，合計有五成一(51%)的上班族透露，目前是每月薪水幾乎快花光，甚至透支的「月底吃土族」，而且又分成：30.3%屬於「是，且需要借貸度日」，等於處於「負儲蓄」的窘境；20.7%屬於「是，但還不用借貸度日」。

相反的，如果不屬於「月底吃土族」，平均每個月可以存8,743元，但更糟糕的是，其中合計僅有35.1%的人，每月能存到「一萬塊(含)以上」。若想應付「生活上所有開銷」，僅剩下9%的人，覺得光靠目前「自己一個人」工作的薪水仍夠用。

也代表其餘91%覺得個人的薪水「不夠用」，而且又分成：44%屬於「實際上不夠用，但尚未因通膨關係狀況惡化」；47%屬於「實際上不夠用，且因通膨關係狀況惡化」。

想要收入能夠用，擺脫「薪貧族」的命運，平均預估月薪要增加10,892元，也就是超過一萬塊；其中甚至有16.2%的人認為，其實需要調薪「兩萬元(含)以上」。

不過針對近期全球開打的「關稅貿易戰」，高達83.6%勞方指出，「會因此害怕」今年下半年「加薪機會」落空。

綜觀此次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌憂心認為，勞工朋友一旦變成「月底吃土族」，為了財務的收支平衡，一切皆以「省錢至上」為原則，將無力兼顧到生活品質。另一方面，若從長期來看，「過度省錢」的結果，只儲蓄、不消費，對台灣內需經濟而言，其實並非好事，可能又形成惡性循環：消費不振，導致廠商業績不振，然後衝擊調薪意願，最後持續低薪化，繼續陷入低度成長的「悶經濟」困境。

通膨 薪水

延伸閱讀

預期通膨升溫…美股收低 道指下跌200點

上半年經常性薪資平均數47,608元 近七成員工薪水低於平均

傳軍公教明年要加薪 吳思瑤：未掌握消息

通膨回溫就業卻創疫情後最冷…鮑爾不降息背後 聯準會內部鷹鴿之爭

相關新聞

卓榮泰澄清關稅20%+N非失言 明年總預算將舉債因應

美國對等關稅衝擊產業界，外界關注何時普發現金因應，以及稅率20%+N未說明清楚。對此，行政院長卓榮泰12日受訪時表示，明...

通膨壓力大 51%月底吃土族 91%淪薪貧族

近幾年持續面臨通膨壓力衝擊，導致荷包不斷縮水，還要擔心「對等關稅貿易戰」，可能影響到加薪機會yes123求職網「勞工抗通...

立委籲歸還中小企業未退關稅 卓榮泰：政府絕對支持

行政院長卓榮泰12日赴立法院進行「風雨災後復原重建」專案報告及備詢。立委鍾佳濱質詢時提及，有些台灣中小企業者出口市場在美...

郭智輝：綠能納入災防體系 補強儲能與微電網韌性

丹娜絲颱風重創南部地區，台南七股沿海重災區更停電長達一周，漁業災損高達5.3億元，暴露「漁電共生」制度性缺陷。經濟部長郭...

因應20+N%關稅衝擊 工總呼籲加大產業協助措施

美國政府於8月7日實施對我國多數輸美貨品在現有最惠國待遇稅率之上再加徵20%關稅，明顯高於日本最高15％關稅，也高於南韓...

金仁寶總裁許勝雄：赴美投資一直都是「現在進行式」

金仁寶集團總裁許勝雄12日出席台灣創業投資年會，並於會前接受媒體的訪問，針對台灣產業即將面對的20%關稅，許勝雄指出，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。