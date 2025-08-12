郭智輝：綠能納入災防體系 補強儲能與微電網韌性

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片

丹娜絲颱風重創南部地區，台南七股沿海重災區更停電長達一周，漁業災損高達5.3億元，暴露「漁電共生」制度性缺陷。經濟部長郭智輝今天表示，行政院長卓榮泰已有指示，將針對這部分極力改善，在這些地區都要形成智慧微電網，用光電來作為這地區備用能源，若遇到天災等緊急狀況，有需要時就可以進行切換。

立法院會今天邀卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建」專案報告並備質詢。民進黨立委鍾佳濱表示，當颱風摧毀台電電線桿時，漁民眼前望著頭上的光電板，卻苦無一度電可用，這是可改進之處。

鍾佳濱指出，他多次質詢有關地面型光電案場，如果要就近供電給鄰近社區，必須要有離網運作設計與切換設備，包括離網型逆變器、儲能系統。另外，控制系統必須具備自動切換離網模式功能，同時設計微電網架構或小規模自主供電區域，才能在災後第一時間，將電力提供給災區使用。

鍾佳濱建議，政府應以光電、儲能和微電網3個選項，推動平時售電、災時供民的模式，並同時鼓勵業者與地方政府簽訂「災後供電協議」，將能源韌性納入ESG評比與獎補助條件。

