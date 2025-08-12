滿意度下跌促內閣改組？卓榮泰：必要時處理重要人事

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

根據媒體民調，行政院長卓榮泰上任至今，滿意度從37%到關稅公布剩下26%、不滿意度超過五成。對此，行政院長卓榮泰12日受訪時表示，這幾個月以來的政治現象會深刻檢討，政府也會在必要的時候，對重要人事做應該有的處理。

外界關注，近期賴政府不滿度升高，中南部民眾對於救災不滿意度也偏高。

卓榮泰表示，這幾個月以來，政府除了持續推動各項政策，也在檢討在過去沒有辦法讓人民更清楚了解到政務的推動。所以，他們準備在未來的新年度當中，用總預算的方式，來呈現對於人民政策上的說明跟期待。

卓榮泰說，對於最近幾個月以來的政治現象，政府深刻檢討，也會持續努力。在賴清德總統帶領國家的方向下，將讓各部會更緊密團結在一起，在政策論述上也能更清楚。

卓榮泰指出，同時，他更積極願意，除了調整財政的結構、支出，調整施政的順序，他也會盡力進行兩院的溝通，甚至在必要的時候，對重要的人事，做應該有的處理，也向國人說明跟負責。

民調 卓榮泰 賴清德

相關新聞

卓榮泰澄清關稅20%+N非失言 明年總預算將舉債因應

美國對等關稅衝擊產業界，外界關注何時普發現金因應，以及稅率20%+N未說明清楚。對此，行政院長卓榮泰12日受訪時表示，明...

通膨壓力大 51%月底吃土族 91%淪薪貧族

近幾年持續面臨通膨壓力衝擊，導致荷包不斷縮水，還要擔心「對等關稅貿易戰」，可能影響到加薪機會yes123求職網「勞工抗通...

立委籲歸還中小企業未退關稅 卓榮泰：政府絕對支持

行政院長卓榮泰12日赴立法院進行「風雨災後復原重建」專案報告及備詢。立委鍾佳濱質詢時提及，有些台灣中小企業者出口市場在美...

郭智輝：綠能納入災防體系 補強儲能與微電網韌性

丹娜絲颱風重創南部地區，台南七股沿海重災區更停電長達一周，漁業災損高達5.3億元，暴露「漁電共生」制度性缺陷。經濟部長郭...

因應20+N%關稅衝擊 工總呼籲加大產業協助措施

美國政府於8月7日實施對我國多數輸美貨品在現有最惠國待遇稅率之上再加徵20%關稅，明顯高於日本最高15％關稅，也高於南韓...

金仁寶總裁許勝雄：赴美投資一直都是「現在進行式」

金仁寶集團總裁許勝雄12日出席台灣創業投資年會，並於會前接受媒體的訪問，針對台灣產業即將面對的20%關稅，許勝雄指出，台...

