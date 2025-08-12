滿意度下跌促內閣改組？卓榮泰：必要時處理重要人事

根據媒體民調，行政院長卓榮泰上任至今，滿意度從37%到關稅公布剩下26%、不滿意度超過五成。對此，行政院長卓榮泰12日受訪時表示，這幾個月以來的政治現象會深刻檢討，政府也會在必要的時候，對重要人事做應該有的處理。

外界關注，近期賴政府不滿度升高，中南部民眾對於救災不滿意度也偏高。

卓榮泰表示，這幾個月以來，政府除了持續推動各項政策，也在檢討在過去沒有辦法讓人民更清楚了解到政務的推動。所以，他們準備在未來的新年度當中，用總預算的方式，來呈現對於人民政策上的說明跟期待。

卓榮泰說，對於最近幾個月以來的政治現象，政府深刻檢討，也會持續努力。在賴清德總統帶領國家的方向下，將讓各部會更緊密團結在一起，在政策論述上也能更清楚。

卓榮泰指出，同時，他更積極願意，除了調整財政的結構、支出，調整施政的順序，他也會盡力進行兩院的溝通，甚至在必要的時候，對重要的人事，做應該有的處理，也向國人說明跟負責。