因應20+N%關稅衝擊 工總呼籲加大產業協助措施

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
工總呼籲加大產業協助措施，因應20+N%關稅衝擊。圖為工總理事長潘俊榮。圖／本報資料照片
美國政府於8月7日實施對我國多數輸美貨品在現有最惠國待遇稅率之上再加徵20%關稅，明顯高於日本最高15％關稅，也高於南韓在現有稅率之上再加徵15%關稅的待遇，此次MFN（最惠國待遇）+20%關稅將削弱台灣產品價格競爭力，對訂單產生影響，並使供應鏈調整的壓力加劇，工總呼籲加大產業協助措施，因應20+N%關稅衝擊。

工總表示，根據統計，包括資通訊部分產品、扣件、水五金、手工具、模具、汽機車零組件、塑膠製品、工具機等產業將遭受衝擊，而這些產業超過9成為中小企業，因為家數眾多，就業人口也對台灣經濟有很多貢獻，因此，更需外界關切，甚且有工具機重要廠商說，此次衝擊可能更甚於COVID疫情期間，是產業40多年來處境最慘烈的一次。

工總表示，近期經濟部雖然已陸續和工總及所轄產業公會進行座談，機械、工具機等產業公會也陸續向政府提出匯率貶值等建議作法，工總也整理各產業意見再次呼籲政府，莫輕忽與淡化此一攸關我國產業長期發展的經貿挑戰，維穩匯率、擴充信保基金、凍漲電價、緩徵碳費、擴大協助或對受損產業紓困之外，更應該聽取產業意見，加大輔導產業力道，協助產業度過此次危機。

工總表示，近來新台幣持續升值，今年多次突破1美元兌29元，升幅顯著高於區域主要競爭貨幣如日圓與韓元。匯率與關稅雙重壓力，使得部分產業已感受到接單遲緩乃至取消的影響，希望政府能在穩定匯率及完善企業風險管理方面扮演積極角色，為企業提供必要支持。目前美元兌新台幣匯率雖回到30元區間，建議匯率至少應再降10%，以抵銷輸美關稅高於主要競爭國的衝擊，同時，應設法拓銷與擴大美國以外的其他國家市場。

為協助企業因應美國加徵關稅及匯率波動的衝擊，政府已提出中小微企業多元發展貸款加碼、外銷貸款優惠保證加碼等措施，但工總表示，此次衝擊範圍大，政府應再增加中小企業信用保證基金的挹注，有充足的信保基金保證能量，發揮資金乘數效果，並放寬或增加銀行對中小企業的融資條件與額度，中小企業才有資金全面動起來對應變局。

面臨急遽變化的關稅海嘯，許多中小企業應變不及而陷入經營困境，國內勞工團體也擔憂發生產業外移與大規模失業潮。因此，工總也建議，政府應加大對受衝擊產業的紓困，包括補助企業的員工薪資，降低企業裁員或實施無薪價，也建議政府應凍漲電價並緩徵碳費，同時擴大目前的輔導產業經費，或研擬受損產業紓困做法，並提出更多具體可行的方案或措施，讓企業在這波關稅大風暴中，度過難關，並且有力氣往前邁進，穩住就業並為國家經濟與產業發展做出貢獻。

卓榮泰澄清關稅20%+N非失言 明年總預算將舉債因應

美國對等關稅衝擊產業界，外界關注何時普發現金因應，以及稅率20%+N未說明清楚。對此，行政院長卓榮泰12日受訪時表示，明...

通膨壓力大 51%月底吃土族 91%淪薪貧族

近幾年持續面臨通膨壓力衝擊，導致荷包不斷縮水，還要擔心「對等關稅貿易戰」，可能影響到加薪機會yes123求職網「勞工抗通...

立委籲歸還中小企業未退關稅 卓榮泰：政府絕對支持

行政院長卓榮泰12日赴立法院進行「風雨災後復原重建」專案報告及備詢。立委鍾佳濱質詢時提及，有些台灣中小企業者出口市場在美...

郭智輝：綠能納入災防體系 補強儲能與微電網韌性

丹娜絲颱風重創南部地區，台南七股沿海重災區更停電長達一周，漁業災損高達5.3億元，暴露「漁電共生」制度性缺陷。經濟部長郭...

因應20+N%關稅衝擊 工總呼籲加大產業協助措施

美國政府於8月7日實施對我國多數輸美貨品在現有最惠國待遇稅率之上再加徵20%關稅，明顯高於日本最高15％關稅，也高於南韓...

金仁寶總裁許勝雄：赴美投資一直都是「現在進行式」

金仁寶集團總裁許勝雄12日出席台灣創業投資年會，並於會前接受媒體的訪問，針對台灣產業即將面對的20%關稅，許勝雄指出，台...

